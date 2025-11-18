Apple вводить правила для ШІ в App Store - ЗМІ

Apple оновила правила щодо штучного інтелекту в App Store, вимагаючи від розробників додатків отримувати явний дозвіл користувачів на передачу персональних даних сторонньому ШІ, повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

"Якщо вам не подобається ідея використання ваших даних для навчання ШІ, вам сподобається невелика, але важлива зміна, яку Apple нещодавно внесла до App Store для iOS", - пише видання.

"Ви повинні чітко вказувати, де персональні дані будуть передаватися третім особам, у тому числі сторонньому ШІ", - заявила компанія розробникам додатків, додавши, що всі додатки повинні "отримати явний дозвіл перед цим".

Оновлене формулювання - перше керівництво Apple щодо стороннього ШІ - є частиною документа під назвою "Посібник із перевірки додатків" (App Review Guidelines).

"Ми відхилятимемо програми, якщо контент або поведінка, на нашу думку, виходять за межу, - заявляє Apple розробникам далі в посібнику. - Яка межа, спитаєте ви? Що ж, як сказав одного разу суддя Верховного суду: "Я дізнаюся, коли побачу"". І ми думаємо, що ви теж зрозумієте, коли перетнете цю межу".

Оновлення, випущене минулого тижня, вперше згадує ШІ у посібнику. Apple під керівництвом генерального директора Тіма Кука вкрай скептично ставиться до ШІ, не поспішає впроваджувати функції ШІ в Siri і часом навіть не наважується використовувати слово ШІІ; у попередніх доповідях Кук вважав за краще використовувати схожий термін "машинне навчання", пише видання.

