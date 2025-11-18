Apple вводить правила для ШІ в App Store - ЗМІ

$42.070.02
Ексклюзив
07:00 • 4694 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25576 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45723 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39297 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39359 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34112 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25058 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63000 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26931 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20232 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 23515 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 15119 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 8152 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск03:19 • 7098 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 10215 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63003 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 94730 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 86959 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 144244 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 121408 перегляди
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 24996 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 33912 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 34149 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 27527 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 46615 перегляди
Apple вводить правила для ШІ в App Store - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Apple оновила правила App Store, вимагаючи від розробників додатків отримувати явний дозвіл користувачів на передачу персональних даних сторонньому ШІ. Компанія відхилятиме програми, що порушують ці межі.

Apple вводить правила для ШІ в App Store - ЗМІ

Apple оновила правила щодо штучного інтелекту в App Store, вимагаючи від розробників додатків отримувати явний дозвіл користувачів на передачу персональних даних сторонньому ШІ, повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

"Якщо вам не подобається ідея використання ваших даних для навчання ШІ, вам сподобається невелика, але важлива зміна, яку Apple нещодавно внесла до App Store для iOS", - пише видання.

"Ви повинні чітко вказувати, де персональні дані будуть передаватися третім особам, у тому числі сторонньому ШІ", - заявила компанія розробникам додатків, додавши, що всі додатки повинні "отримати явний дозвіл перед цим".

Оновлене формулювання - перше керівництво Apple щодо стороннього ШІ - є частиною документа під назвою "Посібник із перевірки додатків" (App Review Guidelines). 

"Ми відхилятимемо програми, якщо контент або поведінка, на нашу думку, виходять за межу, - заявляє Apple розробникам далі в посібнику. - Яка межа, спитаєте ви? Що ж, як сказав одного разу суддя Верховного суду: "Я дізнаюся, коли побачу"". І ми думаємо, що ви теж зрозумієте, коли перетнете цю межу".

Оновлення, випущене минулого тижня, вперше згадує ШІ у посібнику. Apple під керівництвом генерального директора Тіма Кука вкрай скептично ставиться до ШІ, не поспішає впроваджувати функції ШІ в Siri і часом навіть не наважується використовувати слово ШІІ; у попередніх доповідях Кук вважав за краще використовувати схожий термін "машинне навчання", пише видання.

Apple розробляє чипи для розумних окулярів, серверів ШІ та нових Mac - Bloomberg08.05.25, 21:13 • 10806 переглядiв

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Тім Кук
Apple