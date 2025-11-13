Apple запускает программу монетизации мини-приложений в суперприложениях

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 9060 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
16:42 • 23589 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56604 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 36078 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 35630 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74098 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 44382 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39441 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37455 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33349 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
1,4 млн гривен за "влияние" на закупку дронов для ВСУ: еще один фигурант дела получил подозрениеPhoto13 ноября, 11:46 • 5734 просмотра
В россии прогремели взрывы на НПЗ: выведена из строя установка атмосферно-вакуумной перегонки нефтиPhotoVideo13 ноября, 12:06 • 13694 просмотра
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопросаPhoto13 ноября, 12:51 • 24386 просмотра
"Ищем баланс между фронтом и тылом": Зеленский высказался о возможности расширения мобилизации13 ноября, 14:07 • 12648 просмотра
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця: правительство поручило проверить крупнейшие госпредприятия18:39 • 8642 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56591 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74089 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 58880 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 47272 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 104186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Италия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 55175 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 55093 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 44898 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 83264 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 82827 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ
Ми-8

Apple запускает программу монетизации мини-приложений в суперприложениях

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Цифровой гигант Apple объявляет о запуске Mini Apps Partner Program — мини-программ, встроенных в крупные «суперприложения».

Apple запускает программу монетизации мини-приложений в суперприложениях

Apple объявила о запуске Mini Apps Partner Program – новой инициативы, которая позволит компании получать прибыль от мини-приложений и игр, встроенных в крупные «суперприложения», такие как WeChat или Line. Это попытка производителя iPhone воспользоваться стремительным ростом популярности таких платформ. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Программа предусматривает снижение комиссии до 15% на внутренние покупки – вдвое меньше, чем стандартная ставка App Store в 30%. Как сообщило Bloomberg, китайская Tencent Holdings Ltd., владелец WeChat, уже присоединилась к новой инициативе после более чем года переговоров с Apple.

ч. Apple отложила выпуск следующего iPhone Air - СМИ

Ранее разработчики WeChat использовали обходные пути, чтобы избежать платежей через систему Apple, направляя пользователей к сторонним методам оплаты. Теперь программа должна легализовать этот процесс и одновременно гарантировать Apple стабильный доход.

Инициатива открыта для всех разработчиков, чтобы избежать обвинений в создании привилегированных условий для крупных компаний. Мини-приложения, которые хотят присоединиться, должны быть независимыми от владельца основного приложения и соответствовать требованиям возрастного контента.

ч. Умные инвестиции: почему бизнес все чаще выбирает подержанные айфоны

Этот шаг стал еще одним шагом Apple в ответ на давление регуляторов и жалобы разработчиков. В ЕС компания уже вынуждена смягчить правила App Store и разрешить альтернативные способы оплаты.

ч. Tesla готовит поддержку Apple CarPlay в своих автомобилях – Bloomberg

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Тренд
Бренд
Социальная сеть
Bloomberg L.P.