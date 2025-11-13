Apple запускает программу монетизации мини-приложений в суперприложениях
Цифровой гигант Apple объявляет о запуске Mini Apps Partner Program — мини-программ, встроенных в крупные «суперприложения».
Apple объявила о запуске Mini Apps Partner Program – новой инициативы, которая позволит компании получать прибыль от мини-приложений и игр, встроенных в крупные «суперприложения», такие как WeChat или Line. Это попытка производителя iPhone воспользоваться стремительным ростом популярности таких платформ. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Программа предусматривает снижение комиссии до 15% на внутренние покупки – вдвое меньше, чем стандартная ставка App Store в 30%. Как сообщило Bloomberg, китайская Tencent Holdings Ltd., владелец WeChat, уже присоединилась к новой инициативе после более чем года переговоров с Apple.
Ранее разработчики WeChat использовали обходные пути, чтобы избежать платежей через систему Apple, направляя пользователей к сторонним методам оплаты. Теперь программа должна легализовать этот процесс и одновременно гарантировать Apple стабильный доход.
Инициатива открыта для всех разработчиков, чтобы избежать обвинений в создании привилегированных условий для крупных компаний. Мини-приложения, которые хотят присоединиться, должны быть независимыми от владельца основного приложения и соответствовать требованиям возрастного контента.
Этот шаг стал еще одним шагом Apple в ответ на давление регуляторов и жалобы разработчиков. В ЕС компания уже вынуждена смягчить правила App Store и разрешить альтернативные способы оплаты.
