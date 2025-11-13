Apple запускає програму для монетизації мінідодатків у супердодатках

Apple оголосила про запуск Mini Apps Partner Program – нової ініціативи, що дозволить компанії отримувати прибуток від мінідодатків і ігор, вбудованих у великі "супердодатки", як-от WeChat чи Line. Це спроба виробника iPhone скористатися стрімким зростанням популярності таких платформ. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Програма передбачає зниження комісії до 15% на внутрішні покупки – удвічі менше, ніж стандартна ставка App Store у 30%. Як повідомило Bloomberg, китайська Tencent Holdings Ltd., власник WeChat, вже приєдналася до нової ініціативи після понад року переговорів з Apple.

Apple відклала випуск наступного iPhone Air - ЗМІ

Раніше розробники WeChat використовували обхідні шляхи, щоб уникнути платежів через систему Apple, спрямовуючи користувачів до сторонніх методів оплати. Тепер програма має легалізувати цей процес і водночас гарантувати Apple стабільний дохід.

Ініціатива відкрита для всіх розробників, щоб уникнути звинувачень у створенні привілейованих умов для великих компаній. Мінідодатки, які хочуть долучитися, повинні бути незалежними від власника основного додатка та відповідати вимогам вікового контенту.

Розумні інвестиції: чому бізнес все частіше вибирає вживані айфони

Цей крок став ще одним кроком Apple у відповідь на тиск регуляторів і скарги розробників. У ЄС компанія вже змушена пом’якшити правила App Store і дозволити альтернативні способи оплати.

Tesla готує підтримку Apple CarPlay у своїх автомобілях – Bloomberg