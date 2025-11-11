$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10384 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26242 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34657 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51804 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33619 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50104 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41130 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
Apple відклала випуск наступного iPhone Air - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2676 перегляди

Apple не випускатиме iPhone Air другого покоління наступної осені, оскільки перша версія не стала хітом. Компанія вже скоротила виробництво першої версії, анонсувавши зміни у майбутньому лінійки.

Apple відклала випуск наступного iPhone Air - ЗМІ

Apple, за повідомленнями, більше не планує випускати iPhone Air другого покоління наступної осені, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Техногігант випустив надтонку версію iPhone у вересні, але, схоже, вона не стала хітом, і тепер Apple вносить деякі зміни до її майбутнього. Компанія вже різко скоротила виробництво першої версії, стало відомо The Information.

The Information повідомляє, що компанія планувала анонсувати новий iPhone Air, який буде легшим і матиме більшу ємність акумулятора, ніж модель цього року, наступної осені. Новий телефон також буде оснащений паровою камерою, як і лінійка iPhone 17 Pro цього року.

"Однак, оскільки iPhone Air другого покоління не буде, осіння лінійка iPhone 2026 року, мабуть, складатиметься з iPhone 18 Pro і складаного iPhone, тоді як iPhone 18 та iPhone 18E вийдуть навесні 2027 року", - ідеться у повідомленні.

Проте, за словами одного із джерел The Information, Apple все ще може випустити новий iPhone Air вже навесні 2027 року.

Apple прогнозує рекордні продажі iPhone у святковий сезон та зростання понад очікування Уолл-стріт - Reuters31.10.25, 05:01 • 4066 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Техніка