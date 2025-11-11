Apple відклала випуск наступного iPhone Air - ЗМІ
Київ • УНН
Apple не випускатиме iPhone Air другого покоління наступної осені, оскільки перша версія не стала хітом. Компанія вже скоротила виробництво першої версії, анонсувавши зміни у майбутньому лінійки.
Apple, за повідомленнями, більше не планує випускати iPhone Air другого покоління наступної осені, пише УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Техногігант випустив надтонку версію iPhone у вересні, але, схоже, вона не стала хітом, і тепер Apple вносить деякі зміни до її майбутнього. Компанія вже різко скоротила виробництво першої версії, стало відомо The Information.
The Information повідомляє, що компанія планувала анонсувати новий iPhone Air, який буде легшим і матиме більшу ємність акумулятора, ніж модель цього року, наступної осені. Новий телефон також буде оснащений паровою камерою, як і лінійка iPhone 17 Pro цього року.
"Однак, оскільки iPhone Air другого покоління не буде, осіння лінійка iPhone 2026 року, мабуть, складатиметься з iPhone 18 Pro і складаного iPhone, тоді як iPhone 18 та iPhone 18E вийдуть навесні 2027 року", - ідеться у повідомленні.
Проте, за словами одного із джерел The Information, Apple все ще може випустити новий iPhone Air вже навесні 2027 року.
