07:08 • 6194 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 11932 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 51707 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 67089 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 97000 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 112598 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 116042 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86199 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57338 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 107961 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Apple отложила выпуск следующего iPhone Air - СМИ

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Apple не будет выпускать iPhone Air второго поколения следующей осенью, поскольку первая версия не стала хитом. Компания уже сократила производство первой версии, анонсировав изменения в будущей линейке.

Apple отложила выпуск следующего iPhone Air - СМИ

Apple, по сообщениям, больше не планирует выпускать iPhone Air второго поколения следующей осенью, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Техногигант выпустил сверхтонкую версию iPhone в сентябре, но, похоже, она не стала хитом, и теперь Apple вносит некоторые изменения в ее будущее. Компания уже резко сократила производство первой версии, стало известно The Information.

The Information сообщает, что компания планировала анонсировать новый iPhone Air, который будет легче и будет иметь большую емкость аккумулятора, чем модель этого года, следующей осенью. Новый телефон также будет оснащен паровой камерой, как и линейка iPhone 17 Pro этого года.

"Однако, поскольку iPhone Air второго поколения не будет, осенняя линейка iPhone 2026 года, видимо, будет состоять из iPhone 18 Pro и складного iPhone, тогда как iPhone 18 и iPhone 18E выйдут весной 2027 года", - говорится в сообщении.

Однако, по словам одного из источников The Information, Apple все еще может выпустить новый iPhone Air уже весной 2027 года.

Apple прогнозирует рекордные продажи iPhone в праздничный сезон и рост выше ожиданий Уолл-стрит - Reuters31.10.25, 05:01 • 4057 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника