Apple отложила выпуск следующего iPhone Air - СМИ
Киев • УНН
Apple не будет выпускать iPhone Air второго поколения следующей осенью, поскольку первая версия не стала хитом. Компания уже сократила производство первой версии, анонсировав изменения в будущей линейке.
Apple, по сообщениям, больше не планирует выпускать iPhone Air второго поколения следующей осенью, пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Техногигант выпустил сверхтонкую версию iPhone в сентябре, но, похоже, она не стала хитом, и теперь Apple вносит некоторые изменения в ее будущее. Компания уже резко сократила производство первой версии, стало известно The Information.
The Information сообщает, что компания планировала анонсировать новый iPhone Air, который будет легче и будет иметь большую емкость аккумулятора, чем модель этого года, следующей осенью. Новый телефон также будет оснащен паровой камерой, как и линейка iPhone 17 Pro этого года.
"Однако, поскольку iPhone Air второго поколения не будет, осенняя линейка iPhone 2026 года, видимо, будет состоять из iPhone 18 Pro и складного iPhone, тогда как iPhone 18 и iPhone 18E выйдут весной 2027 года", - говорится в сообщении.
Однако, по словам одного из источников The Information, Apple все еще может выпустить новый iPhone Air уже весной 2027 года.
Apple прогнозирует рекордные продажи iPhone в праздничный сезон и рост выше ожиданий Уолл-стрит - Reuters31.10.25, 05:01 • 4057 просмотров