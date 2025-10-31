$42.080.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Apple прогнозирует рекордные продажи iPhone в праздничный сезон и рост выше ожиданий Уолл-стрит - Reuters

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Apple ожидает значительного роста продаж iPhone в праздничном квартале, прогнозируя двузначное увеличение показателей. Общий доход компании может вырасти на 10-12%, превысив ожидания аналитиков.

Apple прогнозирует рекордные продажи iPhone в праздничный сезон и рост выше ожиданий Уолл-стрит - Reuters

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания ожидает значительного роста продаж iPhone в праздничном квартале, прогнозируя двузначное увеличение показателей по сравнению с прошлым годом. Прогнозы превысили оценки аналитиков Уолл-стрит благодаря высокому спросу на модели iPhone 17, несмотря на задержки с поставками. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время интервью Reuters Кук сообщил, что общий доход Apple может вырасти на 10-12%, тогда как аналитики ожидали лишь 6,6% подъема. По данным LSEG, ожидаемые продажи iPhone должны достичь 75,9 млрд долларов, а общий объем дохода – более 132 млрд долларов в первом финансовом квартале 2026 года.

Несмотря на ограничения поставок и задержки с запуском новых моделей в Китае, прибыль компании в четвертом квартале превысила прогнозы: 1,85 доллара на акцию против ожидаемых 1,77 доллара. Общий доход составил 102,47 млрд долларов, из которых 49 млрд приходится на iPhone.

Кук признал, что задержки в Китае стали главной причиной спада продаж в регионе, но выразил оптимизм относительно дальнейшего восстановления:

Мы с большим энтузиазмом смотрим на Китай. Нам нравится реакция на новые продукты там, и мы ожидаем возвращения к росту в первом квартале 

– сказал он.

Apple все еще сталкивается с нехваткой некоторых моделей iPhone 17, однако компания активно выполняет заказы.

Мы все еще испытываем ограничения поставок нескольких моделей iPhone 17 и выполняем заказы как можно быстрее. Это хорошая проблема 

– добавил Кук.

Компания возлагает большие надежды на новый iPhone Air – самую тонкую модель в истории бренда, которая может стать предшественником складного телефона, а также на обновленные iPhone Pro и iPhone 17, которые должны укрепить позиции Apple на мировом рынке в 2026 году.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Техника
Тренд
Бренд
Тим Кук
Reuters
Bloomberg L.P.
Китай
Соединённые Штаты
Apple Inc.