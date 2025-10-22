Samsung бросает вызов Apple, представляя Galaxy XR с новой ИИ-системой

Южнокорейский производитель техники объявил о запуске на рынок очков Galaxy XR, разработанных в сотрудничестве с прямым конкурентом Apple, компанией Google. Главной приманкой гарнитуры с новой системой Android XR является Gemini, помощник на основе искусственного интеллекта.

Детали

Компания Samsung объявила о результате своего сотрудничества с Google по очкам Galaxy XR, которые компания-производитель электроники из Южной Кореи ранее называла Project Moohan. Гарнитура была разработана в сотрудничестве с Qualcomm и Google и на днях запускается на рынок США и Южной Кореи.

Galaxy XR будет доступен по цене 1799 долларов, что примерно вдвое дешевле, чем у Apple. Как стало известно, Samsung и Google также предлагают "пакет исследователя", который включает бесплатный год Google AI Pro, Google Play Pass и YouTube Premium, YouTube TV за 1 доллар в месяц в течение трех месяцев.

Отмечается, что устройство работает под управлением новой операционной системы Google – Android XR. В рамках этого, речь идет о запуске новой платформы, которая будет основой для экосистемы других устройств, даже от разных производителей.

Galaxy XR - практический обзор

Итак, Samsung Galaxy XR – это очки дополненной реальности.

В основе Galaxy XR - глубокая интеграция с Gemini, то есть в функциях заложено взаимодействие с искусственным интеллектом. Устройство должно стать прямым конкурентом Apple.

Аппаратное обеспечение Galaxy XR. На переднем экране стеклянная панель, на которой размещено несколько камер для съемки вашего окружения и жестов рук. Внутри есть микро-OLED-дисплеи, которые поддерживают разрешение 4K и частоту обновления до 90 Гц. Это должно обеспечить плавность прокрутки. Samsung обещает до 2,5 часов автономной работы.

В контексте сравнения Galaxy XR и Vision Pro, отмечается, что материалы нового устройства Samsung "не кажутся такими премиальными, как у продукта Apple". Впрочем, есть плюсы, потому что, например, пластик легче чистить, чем ткань.

Внутри нового устройства компании Samsung доступно высококачественное изображение. Гарнитура отслеживает:

на что вы смотрите;

что щипаете пальцами;

что выберете.

Некоторые отличия Galaxy XR от Vision Pro. В очках Samsung есть курсор, похожий на Quest. Этот курсор на меню и элементы XR. Цель этого элемента - облегчить определение того, выделен ли нужный элемент. А вот в противном случае интерфейс – это почти версия Vision Pro, но со вкусом Google, пишет The Verge.

В целом, устройство понимает окружение пользователя, может видеть то, что он видит, и также - слушая то, что слышит пользователь. Разработчики надеются, что Galaxy XR способен реагировать разговорным, естественным и человеческим образом.

Android XR - новинка от Google

Отмечается, что очки дополненной реальности работают под управлением новой операционной системы Google – Android XR. Компания обещает запуск новой платформы, которая будет основой для экосистемы других устройств, даже от разных производителей.

Android XR предназначен для адаптации к широкому спектру форм-факторов, - от гарнитур до очков на базе искусственного интеллекта.

Система разработана в сотрудничестве с Google и Qualcomm. Отмечается, что все приложения, созданные на платформе Android, работают на Android XR "сразу после установки".

Android XR поддерживает: OpenXR, WebXR и Unity. Также предлагает более 50 программ, оптимизированных для XR. Среди них, продукты таких брендов, как: Adobe, Calm, Fox Sports и Resolution Games.

Компания утверждает, что будет легко открывать распространенные приложения в расширенной реальности, такие как Google Maps, YouTube, Circle to Search with Google и Google Photos. А еще очки подходят для обеспечения захватывающего опыта виртуальной реальности. Galaxy XR также можно удачно использовать в спортивных соревнованиях и видеоиграх.

