Samsung бросает вызов Apple, представляя Galaxy XR с новой ИИ-системой

$41.740.01
48.470.19
ukenru
09:23 • 184 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 1600 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 12558 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 20314 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 21987 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 32075 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 43851 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 42999 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34763 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31696 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
71%
750мм
Популярные новости
Россия атаковала Измаил: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура22 октября, 01:40 • 4592 просмотра
В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене22 октября, 02:42 • 7872 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22 октября, 03:15 • 5264 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей04:50 • 18116 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24516 просмотра
публикации
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 50 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 12547 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24544 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 65820 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 69864 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Запорожье
Одесская область
Харьков
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 22466 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 37551 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 47442 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 37835 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 93607 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Х-47М2 "Кинжал"
BFM TV
МиГ-31

Samsung бросает вызов Apple, представляя Galaxy XR с новой ИИ-системой

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Samsung выпускает на рынок очки Galaxy XR, разработанные совместно с Google и Qualcomm. Гарнитура, работающая на новой ОС Android XR, интегрирует помощника Gemini на основе искусственного интеллекта.

Samsung бросает вызов Apple, представляя Galaxy XR с новой ИИ-системой

Южнокорейский производитель техники объявил о запуске на рынок очков Galaxy XR, разработанных в сотрудничестве с прямым конкурентом Apple, компанией Google. Главной приманкой гарнитуры с новой системой Android XR является Gemini, помощник на основе искусственного интеллекта.

Передает УНН со ссылкой на Expansion и The Verge.

Детали

Компания Samsung объявила о результате своего сотрудничества с Google по очкам Galaxy XR, которые компания-производитель электроники из Южной Кореи ранее называла Project Moohan. Гарнитура была разработана в сотрудничестве с Qualcomm и Google и на днях запускается на рынок США и Южной Кореи.

Galaxy XR будет доступен по цене 1799 долларов, что примерно вдвое дешевле, чем у Apple. Как стало известно, Samsung и Google также предлагают "пакет исследователя", который включает бесплатный год Google AI Pro, Google Play Pass и YouTube Premium, YouTube TV за 1 доллар в месяц в течение трех месяцев.

Отмечается, что устройство работает под управлением новой операционной системы Google – Android XR. В рамках этого, речь идет о запуске новой платформы, которая будет основой для экосистемы других устройств, даже от разных производителей.

Galaxy XR - практический обзор

Итак, Samsung Galaxy XR – это очки дополненной реальности.

В основе Galaxy XR - глубокая интеграция с Gemini, то есть в функциях заложено взаимодействие с искусственным интеллектом. Устройство должно стать прямым конкурентом Apple.

Аппаратное обеспечение Galaxy XR. На переднем экране стеклянная панель, на которой размещено несколько камер для съемки вашего окружения и жестов рук. Внутри есть микро-OLED-дисплеи, которые поддерживают разрешение 4K и частоту обновления до 90 Гц. Это должно обеспечить плавность прокрутки. Samsung обещает до 2,5 часов автономной работы.

Copilot Vision теперь видит весь ваш экран: Microsoft расширяет возможности ИИ в Windows16.07.25, 10:49 • 2754 просмотра

В контексте сравнения Galaxy XR и Vision Pro, отмечается, что материалы нового устройства Samsung "не кажутся такими премиальными, как у продукта Apple". Впрочем, есть плюсы, потому что, например, пластик легче чистить, чем ткань.

Внутри нового устройства компании Samsung доступно высококачественное изображение. Гарнитура отслеживает:

  • на что вы смотрите;
    • что щипаете пальцами;
      • что выберете.

        Некоторые отличия Galaxy XR от Vision Pro. В очках Samsung есть курсор, похожий на Quest. Этот курсор на меню и элементы XR. Цель этого элемента - облегчить определение того, выделен ли нужный элемент. А вот в противном случае интерфейс – это почти версия Vision Pro, но со вкусом Google, пишет The Verge.

        В целом, устройство понимает окружение пользователя, может видеть то, что он видит, и также - слушая то, что слышит пользователь. Разработчики надеются, что Galaxy XR способен реагировать разговорным, естественным и человеческим образом.

        Android XR - новинка от Google

        Отмечается, что очки дополненной реальности работают под управлением новой операционной системы Google – Android XR. Компания обещает запуск новой платформы, которая будет основой для экосистемы других устройств, даже от разных производителей.

        Android XR предназначен для адаптации к широкому спектру форм-факторов, - от гарнитур до очков на базе искусственного интеллекта.

        Samsung представила ультратонкий Galaxy S25 Edge 13.05.25, 11:07 • 3147 просмотров

        Система разработана в сотрудничестве с Google и Qualcomm. Отмечается, что все приложения, созданные на платформе Android, работают на Android XR "сразу после установки".

        Android XR поддерживает: OpenXR, WebXR и Unity. Также предлагает более 50 программ, оптимизированных для XR. Среди них, продукты таких брендов, как: Adobe, Calm, Fox Sports и Resolution Games.

        Компания утверждает, что будет легко открывать распространенные приложения в расширенной реальности, такие как Google Maps, YouTube, Circle to Search with Google и Google Photos. А еще очки подходят для обеспечения захватывающего опыта виртуальной реальности. Galaxy XR также можно удачно использовать в спортивных соревнованиях и видеоиграх.

        Напомним

        Летом стало известно об амбициозных планах Apple по развитию целого семейства устройств для ношения на голове. К 2028 году Apple планирует выпустить три обновленные гарнитуры серии Vision и четыре модели умных очков, которые будут предлагать передовые технологии.

        В позапрошлом году армия США приняла первые 20 прототипов Интегрированной системы визуального дополнения 1.2. Это самая совершенная версия системы ситуационной осведомленности

        Игорь Тележников

        Технологии
        Южная Корея
        Соединённые Штаты
        Apple Inc.
        Google