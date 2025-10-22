Samsung кидає виклик Apple, презентуючи Galaxy XR з новою ШІ-системою

Південнокорейський виробник техніки оголосив про запуск на ринок окулярів Galaxy XR, розроблених у співпраці з прямим конкурентом Apple, компанією Google. Головною принадою гарнітури з новою системою Android XR є Gemini, помічник на основі штучного інтелекту.

Передає УНН із посиланням на Еxpansion та The Verge.

Деталі

Компанія Samsung оголосила про результат своєї співпраці з Google щодо - окуляри Galaxy XR, які компанія-виробник електроніки з Південної Кореї раніше називав Project Moohan. Гарнітура була розроблена у співпраці з Qualcomm та Google, та днями запускається на ринок США та Південної Кореї.

Galaxy XR буде доступний за ціною 1799 доларів, що приблизно вдвічі дешевше, ніж у Apple. Як стало відомо, Samsung та Google також пропонують "пакет дослідника", який включає безкоштовний рік Google AI Pro, Google Play Pass та YouTube Premium, YouTube TV за 1 долар на місяць протягом трьох місяців.

Зазначається, що пристрій працює під управлінням нової операційної системи Google – Android XR. В рамках цього, ідеться про запуск нової платформи, яка буде основою для екосистеми інших пристроїв, навіть від різних виробників.

Galaxy XR - практичний огляд

Отже, Samsung Galaxy XR – це окуляри доповненої реальності.

В основі Galaxy XR - глибока інтеграція з Gemini, тобто у функціях закладена взаємодія з штучним інтелектом. Пристрій має стати прямим конкурентом Apple.

Апаратне забезпечення Galaxy XR. На передньому екрані скляна панель, на якій розміщено кілька камер для зйомки вашого оточення та жестів рук. Всередині є мікро-OLED-дисплеї, які підтримують роздільну здатність 4K та частоту оновлення до 90 Гц. Це має забезпечити плавність прокручування. Samsung обіцяє до 2,5 годин автономної роботи.

У контексті порівняння Galaxy XR та Vision Pro, зазначається, що матеріали нового пристрою Samsung "не здаються такими преміальними, як у продукту Apple". Втім, є плюси, бо наприклад пластик легше чистити, ніж тканину.

Всередині нового пристрою компанії Samsung доступне високоякісне зображення. Гарнітура відстежує:

на що ви дивитеся;

що щипаєте пальцями;

що вибраєте.

Деякі відмінності Galaxy XR від Vision Pro. У окулярах Samsung є курсор, схожий на Quest. Цей курсор на меню та елементи XR. Мета цього елементу - полегшити визначення того, чи виділено потрібний елемент. А ось в іншому випадку інтерфейс – це майжеверсія Vision Pro, але зі смаком Google, пише The Verge.

Загалом, пристрій розуміє оточення користувача, може бачачи те, що він бачить, і також - слухаючи те, що чує користувач. Розробники сподіваються, що Galaxy XR здатен реагувати розмовним, природним та людським чином.

Android XR - новинка від Google

Зазначається, що окуляри доповненої реальності працюють під управлінням нової операційної системи Google – Android XR. Компанія обіцяє запуск нової платформи, яка буде основою для екосистеми інших пристроїв, навіть від різних виробників.

Android XR призначений для адаптації до широкого спектру форм-факторів, - від гарнітур до окулярів на базі штучного інтелекту.

Система розроблена у співпраці з Google та Qualcomm. Зазначається, що всі програми, створені на платформі Android, працюють на Android XR "одразу після встановлення".

Android XR підтримує: OpenXR, WebXR та Unity. Також пропонує понад 50 програм, оптимізованих для XR. Серед них, продукти таких брендів, як: Adobe, Calm, Fox Sports та Resolution Games.

Компанія стверджує, що буде легко відкривати поширені програми в розширеній реальності, такі як Google Maps, YouTube, Circle to Search with Google та Google Photos. А ще окуляри підходять для забезпечення захопливого досвіду віртуальної реальності. Galaxy XR також можна вдало використовувати у спортивних змаганнях та відеоіграх.

Нагадаємо

Влітку стало відомо про амбітні плани Apple щодо розвитку цілого сімейства пристроїв для носіння на голові. До 2028 року Apple планує випустити три оновлені гарнітури серії Vision і чотири моделі розумних окулярів, які пропонуватимуть передові технології.

У позаминулому році армія США прийняла перші 20 прототипів Інтегрованої системи візуального доповнення 1.2. Це найдосконаліша версія системи ситуаційної обізнаності