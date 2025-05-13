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Samsung представила ультратонкий Galaxy S25 Edge

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Samsung анонсувала Galaxy S25 Edge товщиною 5,8 мм з титановим корпусом і Snapdragon 8 Elite. Подвійна камера 200 Мп та батарея 3900 мАг з Galaxy AI.

Samsung представила ультратонкий Galaxy S25 Edge

Компанія Samsung офіційно анонсувала свій новий ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge, товщина якого становить лише 5,8 мм. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, смартфон Galaxy S25 Edge має товщину всього 5,8 мм і вагу 163 г і преміальний титановий корпус для захисту своїх тонких пропорцій. Смартфон буде доступний у трьох кольорах: титаново-сріблястому, титаново-чорному та титаново-крижаному.

Телефон оснащений подвійною камерою — 200-мегапіксельний основний об'єктив і 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив із можливістю макрозйомки. Крім того, попри надтонкий корпус, S25 Edge працює на флагманському чипі Snapdragon 8 Elite і підтримує весь набір функцій Galaxy AI, включаючи генеративне редагування фото, голосовий аудіо-ластик і Gemini Live.

Samsung зробила телефон тоншим за допомогою батареї на 3900 мАг меншої за звичайну, яка, за словами розробника, була оптимізована для забезпечення роботи батареї протягом усього дня та 24 годин відтворення відео.

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Щоб розвіяти всі побоювання, що тонкий профіль S25 Edge може зробити його більш схильним до пошкоджень, у телефоні використовується Corning Gorilla Glass Ceramic 2 з підвищеною стійкістю до тріщин. У поєднанні з високоякісними титановими матеріалами, що раніше використовувалися в Galaxy S25 Ultra, як повідомляє ЗМІ, телефон здається надійно жорстким на дотик.

Samsung також рекламує процесор обробки зображень ProVisual і поліпшені можливості "нічної зйомки", обіцяючи поліпшену продуктивність у різних умовах освітлення, особливо в складних сценаріях з низькою освітленістю.

Разом з новим ультратонким телефоном Samsung представила новий Galaxy Club, платну програму членства, що об'єднує безліч переваг і знижок для шанувальників Samsung. Учасники отримують вступну пропозицію у вигляді ваучера Klarna на 100 фунтів стерлінгів (132 долара) на новий телефон, знижки, захист від пошкоджень і гарантований викуп смартфона за 50% вартості при оновленні через рік.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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