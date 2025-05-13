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Samsung представила ультратонкий Galaxy S25 Edge

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Samsung анонсировала Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм с титановым корпусом и Snapdragon 8 Elite. Двойная камера 200 Мп и батарея 3900 мАч с Galaxy AI.

Samsung представила ультратонкий Galaxy S25 Edge

Компания Samsung официально анонсировала свой новый ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge, толщина которого составляет всего 5,8 мм. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, смартфон Galaxy S25 Edge имеет толщину всего 5,8 мм и вес 163 г и премиальный титановый корпус для защиты своих тонких пропорций. Смартфон будет доступен в трех цветах: титаново-серебристом, титаново-черном и титаново-ледяном.

Телефон оснащен двойной камерой — 200-мегапиксельным основным объективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с возможностью макросъемки. Кроме того, несмотря на сверхтонкий корпус, S25 Edge работает на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite и поддерживает весь набор функций Galaxy AI, включая генеративное редактирование фото, голосовой аудио-ластик и Gemini Live.

Samsung сделала телефон тоньше с помощью батареи на 3900 мАч меньше обычной, которая, по словам разработчика, была оптимизирована для обеспечения работы батареи в течение всего дня и 24 часов воспроизведения видео.

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Чтобы развеять все опасения, что тонкий профиль S25 Edge может сделать его более склонным к повреждениям, в телефоне используется Corning Gorilla Glass Ceramic 2 с повышенной устойчивостью к трещинам. В сочетании с высококачественными титановыми материалами, ранее использовавшимися в Galaxy S25 Ultra, как сообщает СМИ, телефон кажется надежно жестким на ощупь.

Samsung также рекламирует процессор обработки изображений ProVisual и улучшенные возможности "ночной съемки", обещая улучшенную производительность в различных условиях освещения, особенно в сложных сценариях с низкой освещенностью.

Вместе с новым ультратонким телефоном Samsung представила новый Galaxy Club, платную программу членства, объединяющую множество преимуществ и скидок для поклонников Samsung. Участники получают вступительное предложение в виде ваучера Klarna на 100 фунтов стерлингов (132 доллара) на новый телефон, скидки, защиту от повреждений и гарантированный выкуп смартфона за 50% стоимости при обновлении через год.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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