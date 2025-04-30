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В Украине на треть уменьшилось количество краж мобильных телефонов в 2025 году

Киев • УНН

 • 1798 просмотра

В первом квартале 2025 года украинцы потеряли на 34% меньше телефонов, чем в прошлом году. Чаще всего крадут Xiaomi, Samsung и iPhone, а больше всего случаев в Киеве.

В Украине на треть уменьшилось количество краж мобильных телефонов в 2025 году

По данным Министерства внутренних дел украинцы потеряли за первый квартал 2025 года более 3,1 тысячи мобильных телефонов. Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

В общем, за 2024 год было похищено или потеряно почти 20 тысяч телефонов в Украине. Почти 70% от всех потерянных телефонов приходится на XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.

191 мобильный телефон был уже похищен или потерян в Украине с начала 2025 года. Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В целом количество похищений и потерь смартфонов уменьшается год к году. Так, за весь 2024 год было похищено или потеряно 19 463 телефона — на 33% меньше, чем в 2023 году.

Наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов в этом году зафиксировано в Киеве — 352 случая (11% от общего количества). По 10% краж смартфонов произошло в Запорожской (331 случай) и Киевской областях (330 случаев). Меньше всего воровали мобильные телефоны в Херсонской области (всего 4 случая).

Четыре года подряд наиболее востребованными у воров являются Xiaomi, Samsung и iPhone. На них приходится почти 70% от всех украденных телефонов в этом году. Так, за первый квартал 2025 года воры похитили или украинцы потеряли 997 телефонов Xiaomi, 638 телефонов Samsung и 573 iPhone.

Дополнение

Бюро экономической безопасности расследует уклонение от уплаты налогов и контрабанду в сфере торговли электроникой. Под подозрением - сети Ябко и Yabluka, где выявлены массовые нарушения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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