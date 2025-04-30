В Україні на третину поменшала кількість крадіжок мобільних телефонів у 2025 році

За даними Міністерства внутрішніх справ українці втратили за перший квартал 2025 року понад 3,1 тисячі мобільних телефонів. Це майже на 34% менше, ніж за той самий період торік, пише УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

Загалом за 2024 рік було викрадено чи втрачено майже 20 тисяч телефонів в Україні. Майже 70% від усіх втрачених телефонів припадає на XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.

191 мобільний телефон було вже викрадено або загублено в Україні від початку 2025 року. Це майже на 34% менше, ніж за той самий період торік. Загалом кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи загублено 19 463 телефони — на 33% менше, ніж у 2023 році.

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві — 352 випадків (11% від загальної кількості). По 10% крадіжок смартфонів відбулося в Запорізькій (331 випадок) та Київській областях (330 випадків). Найменше крали мобільні телефони у Херсонській області (лише 4 випадки).

Чотири роки поспіль найбільш запитаними у крадіїв є Xiaomi, Samsung та iPhone. На них припадає майже 70% від усіх вкрадених телефонів цього року. Так, за перший квартал 2025 року злодії викрали або ж українці загубили 997 телефонів Xiaomi, 638 телефонів Samsung та 573 iPhone.

Доповнення

Бюро економічної безпеки розслідує ухилення від сплати податків та контрабанду у сфері торгівлі електронікою. Під підозрою - мережі Ябко та Yabluka, де виявлено масові порушення.