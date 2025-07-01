Apple готує сім нових пристроїв для кріплення на голову: від оновленого Vision Pro до легких розумних окулярів

Новий звіт аналітика Мін-Чі Куо свідчить про амбітні плани компанії з розвитку цілого сімейства пристроїв для носіння на голові. До 2028 року Apple планує випустити три оновлені гарнітури серії Vision і чотири моделі розумних окулярів, які пропонуватимуть передові технології, зокрема штучний інтелект, голосове керування та нові матеріали для зниження ваги. Про це пише УНН із посиланням на Mashable.

Деталі

У новому блозі аналітик Apple Мін-Чі Куо детально описав плани компанії. Куо стверджує, що "Apple розглядає пристрої для кріплення на голову як "наступний великий тренд у споживчій електроніці", і що наразі компанія працює над трьома продуктами серії Vision та чотирма варіантами розумних окулярів.

Починаючи з Vision Pro, Apple, як повідомляється, працює над оновленою версією гарнітури, масове виробництво якої заплановано на третій квартал 2025 року. За словами експертів, це дуже просте оновлення, при якому основний процесор буде оновлено з Apple M2 до M5, а інші характеристики залишаться незмінними.

У третьому кварталі 2027 року Apple планує випустити те, що Куо називає "Vision Air" – "суттєво легшу" гарнітуру, яка працюватиме на новітньому флагманському процесорі iPhone. Повідомляється, що Vision Air матиме менше сенсорів, більше пластику та менше скла, а також магнієвий сплав замість титанового, що має зменшити вагу більш ніж на 40 відсотків порівняно з Vision Pro та дозволить Apple продавати її за "значно нижчою ціною", ніж Vision Pro за 3499 доларів.

Apple все ще планує випустити оновлену версію Vision Pro з новим дизайном, легшим корпусом та нижчою ціною, але це не станеться раніше другої половини 2028 року.

"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт

Розумні окуляри Apple

Куо вказує, що Apple планує масово виробляти продукт, "подібний до Ray-Ban", у другому кварталі 2027 року. Повідомляється, що вони не матимуть дисплея як і окуляри Ray-Ban Meta, але матимуть відтворення аудіо, голосове керування, камеру та штучний інтелект для визначення навколишнього середовища.

Версія Apple також матиме інтерфейс користувача з розпізнаванням жестів - каже Куо.

Також є "окуляри XR", які, як повідомляється, мають дисплей LCoS (рідкокристалічний кремнієвий), голосове керування та розпізнавання жестів.

Функціональність штучного інтелекту буде критично важливою для успіху продукту - стверджує аналітик.

У звіті також зазначається, що нині розробляється додатковий варіант з пізнішими термінами виробництва.

Зрештою, Куо каже, що Apple призупинила розробку "аксесуара для дисплея", який би підключався до Max за допомогою кабелю, але все ще існує ймовірність того, що його можна буде перезапустити.

Іншими словами Apple, як повідомляється, не випускатиме жодних нових продуктів у жодній із цих категорій протягом ще двох років. Але, якщо джерела Куо точні, Apple все ж планує мати дуже широку лінійку пристроїв для кріплення на голову через кілька років.

Apple готується випустити більш "переконливий" iPhone