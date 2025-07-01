Apple готовит семь новых устройств для головы: от обновленного Vision Pro до легких умных очков

Новый отчет аналитика Мин-Чи Куо свидетельствует об амбициозных планах компании по развитию целого семейства устройств для ношения на голове. К 2028 году Apple планирует выпустить три обновленные гарнитуры серии Vision и четыре модели умных очков, которые будут предлагать передовые технологии, включая искусственный интеллект, голосовое управление и новые материалы для снижения веса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

В новом блоге аналитик Apple Мин-Чи Куо подробно описал планы компании. Куо утверждает, что "Apple рассматривает устройства для крепления на голову как "следующий большой тренд в потребительской электронике", и что сейчас компания работает над тремя продуктами серии Vision и четырьмя вариантами умных очков.

Начиная с Vision Pro, Apple, как сообщается, работает над обновленной версией гарнитуры, массовое производство которой запланировано на третий квартал 2025 года. По словам экспертов, это очень простое обновление, при котором основной процессор будет обновлен с Apple M2 до M5, а другие характеристики останутся неизменными.

В третьем квартале 2027 года Apple планирует выпустить то, что Куо называет "Vision Air" – "существенно более легкую" гарнитуру, которая будет работать на новейшем флагманском процессоре iPhone. Сообщается, что Vision Air будет иметь меньше сенсоров, больше пластика и меньше стекла, а также магниевый сплав вместо титанового, что должно уменьшить вес более чем на 40 процентов по сравнению с Vision Pro и позволит Apple продавать ее по "значительно более низкой цене", чем Vision Pro за 3499 долларов.

Apple все еще планирует выпустить обновленную версию Vision Pro с новым дизайном, более легким корпусом и более низкой ценой, но это не произойдет раньше второй половины 2028 года.

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Умные очки Apple

Куо указывает, что Apple планирует массово производить продукт, "подобный Ray-Ban", во втором квартале 2027 года. Сообщается, что они не будут иметь дисплей, как и очки Ray-Ban Meta, но будут иметь воспроизведение аудио, голосовое управление, камеру и искусственный интеллект для определения окружающей среды.

Версия Apple также будет иметь пользовательский интерфейс с распознаванием жестов - говорит Куо.

Также есть "очки XR", которые, как сообщается, имеют дисплей LCoS (жидкокристаллический кремниевый), голосовое управление и распознавание жестов.

Функциональность искусственного интеллекта будет критически важной для успеха продукта - утверждает аналитик.

В отчете также отмечается, что сейчас разрабатывается дополнительный вариант с более поздними сроками производства.

В конечном итоге, Куо говорит, что Apple приостановила разработку "аксессуара для дисплея", который бы подключался к Mac с помощью кабеля, но все еще существует вероятность того, что его можно будет перезапустить.

Другими словами, Apple, как сообщается, не будет выпускать никаких новых продуктов ни в одной из этих категорий в течение еще двух лет. Но, если источники Куо точны, Apple все же планирует иметь очень широкую линейку устройств для крепления на голову через несколько лет.

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