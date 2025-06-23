Компания Apple готовится выпустить более "убедительный" iPhone
Киев • УНН
Apple готовится представить чрезвычайно тонкий iPhone 17 Air в сентябре 2025 года. Компания возлагает надежды на новые модели, а также на улучшение iOS 26 и функции Apple Intelligence, надеясь стимулировать обновление устройств среди потребителей.
Компания представит новый iPhone 17 во время традиционной презентации в начале сентября. Ожидается, что Apple удивит потребителей, передает Аxios, сообщает УНН.
Детали
Критика отсутствия "хитов" может оказать давление на компанию Apple, заставляя ее выпускать более привлекательное оборудование. Недавно, с настойчивым упорством, Apple заявила о своих планах и размышлениях на новой конференции WWDC, в июне 2025 года. Как указывалось, компания должна представить миру свой новый iPhone 17 во время своего традиционного выступления в начале сентября.
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При этом есть ожидания не только в том, что Apple все же "удивит" потребителей iPhone 17 Air, - чрезвычайно тонким смартфоном, который заменит модель Plus. Более того, компания планирует масштабные проекты на следующие несколько лет.
Но вернемся ближе: Аxios сообщает, что Apple на своей июньской конференции разработчиков анонсировала iOS 26. Это программное обеспечение, которое будет работать на следующем iPhone.
Что также известно:
Фирменные функции будут в основном косметическими и вряд ли побудят большинство потребителей к обновлению.
С чем связан нынешний недостаток хитовых продуктов. Например, функции Apple Intelligence, которые компания представила, были скромными.
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В то же время, обещанная в прошлом году модернизация Siri была отложена на неопределенный срок.
Apple также сталкивается с разнообразными побочными факторами, включая растущую экономическую неопределенность, потенциал повышения тарифов и общеотраслевую тенденцию к тому, что люди дольше держат свои телефоны в руках.
Впрочем, есть существенные надежды на новый, более тонкий iPhone Air. Он может появиться в 2025 году и, как указывают обозреватели, - способен убедить тех, кто сомневается, относительно обновления.
Ожидается, что Apple также внесет обычные улучшения во всю линейку, включая более быстрые чипы и улучшенные камеры на передней и задней панелях.
Apple рассматривала ряд приобретений для активизации своих усилий, включая Perplexity.
Улучшение оборудования всегда является ключом к стимулированию обновлений
Для Apple аппаратное обеспечение всегда имеет значение. Побудить людей к обновлению остается критически важным для них, как для внедрения Apple Intelligence, так и для внедрения сервисов
Напомним
Apple и Meta не получат немедленных санкций за невыполнение цифровых правил ЕС.
УНН сообщал, что Apple сосредоточится на обновлениях программного обеспечения и новых технологиях, включая следующую версию iOS. По слухам, она будет иметь самые значительные изменения в дизайне с момента появления iOS 7.