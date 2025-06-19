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Технологічні гіганти Apple та Meta уникнуть санкцій за невиконання цифрових правил ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Apple та Meta не отримають негайних санкцій за невиконання цифрових правил ЄС. Фінансові штрафи будуть застосовуватися лише після попереднього аналізу, а не автоматично, після шестидесятиденного пільгового періоду.

Технологічні гіганти Apple та Meta уникнуть санкцій за невиконання цифрових правил ЄС - ЗМІ

Американські технологічні гіганти Apple та Meta не зіткнуться з негайними санкціями за невиконання зобов'язань згідно з цифровим зводом правил Європейського Союзу. Про це повідомляє Euronews за посиланням на пресслужбу Євросоюзу, пише УНН.

Деталі

У квітні Європейська комісія оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро та Meta на 200 мільйонів євро за недотримання Закону про цифрові ринки (DMA) та надала обом компаніям 60 днів, щоб привести свою практику у відповідність до правил ЄС. Цей пільговий період закінчується 26 червня, після чого вони ризикують періодичними штрафними платежами.

За словами речника ЄС, фінансові штрафи застосовуватимуться не автоматично, а лише після того, як Комісія проведе попередній аналіз та поділиться своїми висновками з двома технологічними гігантами в рамках постійного процесу обміну інформацією.

Apple була оштрафована на 500 мільйонів євро за те, що заборонила розробникам перенаправляти користувачів до альтернативних пропозицій або контенту поза її платформою, що вважається дією, що суперечить правилам DMA.

Компанія Meta отримала штраф у розмірі 200 мільйонів євро за свою модель "плати або згода", яку Комісія визнала проблематичною. Модель змушує користувачів або погодитися на використання їхніх персональних даних для цільової реклами, або оплатити підписку без реклами, що обмежує вибір користувача.

У відповідь на це Meta представила переглянуту версію своєї моделі персоналізованої реклами в листопаді 2024 року, яка використовує менше персональних даних. Комісія все ще оцінює цю систему, продовжуючи переговори з компанією.

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Порівняно з попередніми антимонопольними правозастосуваннями, штрафи, накладені у квітні, були відносно скромними. За часів колишнього комісара ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер технологічні гіганти зазнали більш суттєвих стягнень.

У квітні посадовці ЄС пояснили, що нижчі штрафи відображають короткий термін порушень з початку впровадження DMA у 2023 році та поточну зосередженість Комісії на досягненні відповідності, а не на покаранні за порушення.

Цифрові сервіси США були втягнуті в торговельну війну, яка загострюється між США та ЄС з середини березня. У відповідь на тарифи США, президент Комісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила запровадити податок на доходи від цифрової реклами.

Тим часом, у звіті торгового представника США, опублікованому на початку квітня, цифрові правила ЄС названі бар'єром для експорту США.

Угода про прямий доступ до цифрових ресурсів (DMA) розроблена для того, щоб запобігти зловживанню домінуючими цифровими платформами своєю ринковою владою. Вона спрямована на відкриття цифрових екосистем, контрольованих великими технологічними компаніями, та забезпечення користувачам справжньої свободи вибору в Інтернеті.

Доповнення

Apple подала апеляцію на специфікації Європейської комісії щодо того, як компанія дотримується своїх вимог до сумісності, які зобов'язують її надавати інформацію про користувачів стороннім розробникам у межах закону про цифрові ринки (DMA).

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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