Технологические гиганты Apple и Meta избегут санкций за невыполнение цифровых правил ЕС - СМИ

Американские технологические гиганты Apple и Meta не столкнутся с немедленными санкциями за невыполнение обязательств согласно цифровому своду правил Европейского Союза. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на пресс-службу Евросоюза, пишет УНН.

Детали

В апреле Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро и Meta на 200 миллионов евро за несоблюдение Закона о цифровых рынках (DMA) и предоставила обеим компаниям 60 дней, чтобы привести свою практику в соответствие с правилами ЕС. Этот льготный период истекает 26 июня, после чего они рискуют периодическими штрафными платежами.

По словам представителя ЕС, финансовые штрафы будут применяться не автоматически, а только после того, как Комиссия проведет предварительный анализ и поделится своими выводами с двумя технологическими гигантами в рамках постоянного процесса обмена информацией.

Apple была оштрафована на 500 миллионов евро за то, что запретила разработчикам перенаправлять пользователей к альтернативным предложениям или контенту вне ее платформы, что считается действием, противоречащим правилам DMA.

Компания Meta получила штраф в размере 200 миллионов евро за свою модель "плати или согласись", которую Комиссия признала проблематичной. Модель заставляет пользователей либо согласиться на использование их персональных данных для целевой рекламы, либо оплатить подписку без рекламы, что ограничивает выбор пользователя.

В ответ на это Meta представила пересмотренную версию своей модели персонализированной рекламы в ноябре 2024 года, которая использует меньше персональных данных. Комиссия все еще оценивает эту систему, продолжая переговоры с компанией.

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По сравнению с предыдущими антимонопольными правоприменениями, штрафы, наложенные в апреле, были относительно скромными. Во времена бывшего комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер технологические гиганты понесли более существенные взыскания.

В апреле чиновники ЕС объяснили, что более низкие штрафы отражают короткий срок нарушений с начала внедрения DMA в 2023 году и текущую сосредоточенность Комиссии на достижении соответствия, а не на наказании за нарушения.

Цифровые сервисы США были втянуты в торговую войну, которая обостряется между США и ЕС с середины марта. В ответ на тарифы США президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ввести налог на доходы от цифровой рекламы.

Тем временем, в отчете торгового представителя США, опубликованном в начале апреля, цифровые правила ЕС названы барьером для экспорта США.

Соглашение о прямом доступе к цифровым ресурсам (DMA) разработано для того, чтобы предотвратить злоупотребление доминирующими цифровыми платформами своей рыночной властью. Оно направлено на открытие цифровых экосистем, контролируемых крупными технологическими компаниями, и обеспечение пользователям истинной свободы выбора в Интернете.

Дополнение

Apple подала апелляцию на спецификации Европейской комиссии относительно того, как компания соблюдает его требования к совместимости, которые обязывают ее предоставлять информацию о пользователях сторонним разработчикам в рамках закона о цифровых рынках (DMA).