Apple готується випустити більш "переконливий" iPhone

Компанія представить новий iPhone 17 під час традиційної презентації на початку вересня. Очікується, що Apple здивує споживачів, передає Аxios, повідомляє УНН.

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Критика відсутності "хітів" може чинити тиск на компанію Apple, змушуючи її випускати більш привабливе обладнання. Нещодавно, із завзятим натиском, Apple заявила про свої плани та роздуми на новій конференції WWDC, у червні 2025 року. Як вказувалось, компанія має представити світові свій новий iPhone 17 під час своєї традиційної виступу на початку вересня.

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При цьому є очікування не тільки у тому, що Apple все ж таки "здивує" споживачів iPhone 17 Air, - надзвичайно тонким смартфоном, який замінить модель Plus. більше того, компанія планує масштабні проекти на наступні декілька років.

Але повернемося ближче: Аxios повідомляє, що Apple на своїй червневій конференції розробників анонсувала iOS 26. Це програмне забезпечення, яке працюватиме на наступному iPhone.

Що також відомо:

Фірмові функції будуть здебільшого косметичними і навряд чи спонукатимуть більшість споживачів до оновлення. - ось така обмежена інформація поки що.

З чим пов'язана поточний брак хітовості. Наприклад, функції Apple Intelligence, які компанія представила, були скромними.

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В той же час, обіцяна минулого року модернізація Siri була відкладена на невизначений термін.

Apple також стикається з різноманітними побічними факторами, включаючи зростаючу економічну невизначеність, потенціал підвищення тарифів і загальногалузеву тенденцію до того, що люди довше тримають свої телефони в руках. - зауважує Аxios.

Втім, є суттєві надії на новий тонший iPhone Air. Він може з'явитися у 2025 році та, як вказують оглядачі, - здатен переконати тих, хто вагається, щодо оновлення.

Очікується, що Apple також внесе звичайні покращення до всієї лінійки, включаючи швидші чіпи та покращені камери на передній та задній панелях.

Apple розглядала низку придбань для активізації своїх зусиль, включаючи Perplexity.

Покращення обладнання завжди є ключем до стимулювання оновлень - аналізує представник Creative Strategies Кароліна Міланезі.

Для Apple апаратне забезпечення завжди має значення. Спонукати людей до оновлення залишається критично важливим для них, як для впровадження Apple Intelligence, так і для впровадження сервісів - пояснила Міланезі Axios.

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УНН передавав, що Apple зосередиться на оновленнях програмного забезпечення та нових технологіях, включаючи наступну версію iOS. За чутками, вона матиме найзначніші зміни в дизайні з моменту появи iOS 7.