Apple розглядає можливість купівлі сервісу Perplexity - конкурента ChatGPT
Київ • УНН
Apple розглядає можливість придбання стартапу Perplexity AI з метою посилення своїх позицій у сфері штучного інтелекту. Ця угода допоможе компанії розробити власну пошукову систему на основі ШІ, що є важливим кроком в умовах загрози розірвання угоди з Google.
Керівники Apple Inc. провели внутрішні обговорення щодо потенційної участі в тендері на придбання стартапу зі штучного інтелекту Perplexity AI. Таким чином компанія прагне задовольнити потребу в більшій кількості фахівців та технологій у сфері штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Керівник відділу злиттів та поглинань Адріан Періка обговорив цю ідею з керівником відділу послуг Едді К'ю та провідними особами, які приймають рішення у сфері штучного інтелекту.
Така угода допоможе Apple розробити пошукову систему на основі штучного інтелекту, що є частиною зусиль, спрямованих на спроби впоратися з потенційною втратою давньої угоди з Google.
Це партнерство, яке передбачає перетворення Google на браузер за замовчуванням на пристроях, генерує Apple приблизно 20 мільярдів доларів на рік. Тепер вона перебуває під загрозою з боку антимонопольних органів США.
На сьогоднішній день керівники Apple не обговорювали можливість участі в тендері з керівництвом Perplexity. Bloomberg News повідомило раніше в п'ятницю, що Meta Platforms Inc. намагалася купити Perplexity на початку цього року.
Нам невідомо про жодні поточні чи майбутні переговори щодо злиттів та поглинань, пов’язаних із Perplexity
Довідково
Сервіс Perplexity надає відповіді на запитання в режимі реального часу, використовуючи найновішу інформацію з Інтернету. Нещодавно компанія завершила інвестиційний раунд, в результаті якого її оцінили в 14 мільярдів доларів.
Угода, близька до цього рівня, стала б найбільшим придбанням в історії Apple. Найбільшою угодою компанії досі залишається поглинання Beats за 3 мільярди доларів у 2014 році, хоча Apple уклала й інші мільярдні угоди щодо модемного підрозділу Intel Corp. та частки в китайській компанії DiDi, яка займається спільним використанням автомобілів.
Доповнення
Apple представила iOS 26 з оновленою мовою дизайну Liquid Glass та покращеннями програм. Додано фільтрацію дзвінків, налаштування фонів в повідомленнях та функцію живого перекладу.
На WWDC 2025 Apple зосередиться на оновленнях ПЗ, але є питання до розробки ШІ, тарифів та перенесення виробництва. Можливий редизайн інтерфейсу та зміна назв ОС.