Apple розглядає можливість купівлі сервісу Perplexity - конкурента ChatGPT

Керівники Apple Inc. провели внутрішні обговорення щодо потенційної участі в тендері на придбання стартапу зі штучного інтелекту Perplexity AI. Таким чином компанія прагне задовольнити потребу в більшій кількості фахівців та технологій у сфері штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Керівник відділу злиттів та поглинань Адріан Періка обговорив цю ідею з керівником відділу послуг Едді К'ю та провідними особами, які приймають рішення у сфері штучного інтелекту.

Така угода допоможе Apple розробити пошукову систему на основі штучного інтелекту, що є частиною зусиль, спрямованих на спроби впоратися з потенційною втратою давньої угоди з Google.

Це партнерство, яке передбачає перетворення Google на браузер за замовчуванням на пристроях, генерує Apple приблизно 20 мільярдів доларів на рік. Тепер вона перебуває під загрозою з боку антимонопольних органів США.

На сьогоднішній день керівники Apple не обговорювали можливість участі в тендері з керівництвом Perplexity. Bloomberg News повідомило раніше в п'ятницю, що Meta Platforms Inc. намагалася купити Perplexity на початку цього року.

Нам невідомо про жодні поточні чи майбутні переговори щодо злиттів та поглинань, пов’язаних із Perplexity - йдеться у заяві стартапу штучного інтелекту. Apple відмовилася від коментарів.

Довідково

Сервіс Perplexity надає відповіді на запитання в режимі реального часу, використовуючи найновішу інформацію з Інтернету. Нещодавно компанія завершила інвестиційний раунд, в результаті якого її оцінили в 14 мільярдів доларів.

Угода, близька до цього рівня, стала б найбільшим придбанням в історії Apple. Найбільшою угодою компанії досі залишається поглинання Beats за 3 мільярди доларів у 2014 році, хоча Apple уклала й інші мільярдні угоди щодо модемного підрозділу Intel Corp. та частки в китайській компанії DiDi, яка займається спільним використанням автомобілів.

Доповнення

Apple представила iOS 26 з оновленою мовою дизайну Liquid Glass та покращеннями програм. Додано фільтрацію дзвінків, налаштування фонів в повідомленнях та функцію живого перекладу.

На WWDC 2025 Apple зосередиться на оновленнях ПЗ, але є питання до розробки ШІ, тарифів та перенесення виробництва. Можливий редизайн інтерфейсу та зміна назв ОС.