Apple розглядає можливість купівлі сервісу Perplexity - конкурента ChatGPT

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
09:38 • 9284 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 39033 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 50079 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 87270 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 174375 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 156970 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 87469 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 94666 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 87701 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 69803 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
78%
749мм
Популярнi новини
Ізраїль ліквідував командира БПЛА, який атакував Ізраїль сотні разів21 червня, 03:34 • 24254 перегляди
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби (відео)21 червня, 04:26 • 25578 перегляди
Міністр оборони Італії сумнівається в доцільності подальшого існування НАТО21 червня, 05:27 • 17397 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 25856 перегляди
Ізраїль вдарив по іранському ядерному об'єкту в Ісфахані07:56 • 32188 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 39036 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 174377 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 156972 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 92290 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 141275 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні11:41 • 1908 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання07:34 • 12944 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 26010 перегляди
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда20 червня, 16:30 • 28316 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового20 червня, 13:58 • 36711 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Apple розглядає можливість купівлі сервісу Perplexity - конкурента ChatGPT

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Apple розглядає можливість придбання стартапу Perplexity AI з метою посилення своїх позицій у сфері штучного інтелекту. Ця угода допоможе компанії розробити власну пошукову систему на основі ШІ, що є важливим кроком в умовах загрози розірвання угоди з Google.

Apple розглядає можливість купівлі сервісу Perplexity - конкурента ChatGPT

Керівники Apple Inc. провели внутрішні обговорення щодо потенційної участі в тендері на придбання стартапу зі штучного інтелекту Perplexity AI. Таким чином компанія прагне задовольнити потребу в більшій кількості фахівців та технологій у сфері штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Керівник відділу злиттів та поглинань Адріан Періка обговорив цю ідею з керівником відділу послуг Едді К'ю та провідними особами, які приймають рішення у сфері штучного інтелекту.

Така угода допоможе Apple розробити пошукову систему на основі штучного інтелекту, що є частиною зусиль, спрямованих на спроби впоратися з потенційною втратою давньої угоди з Google.

Це партнерство, яке передбачає перетворення Google на браузер за замовчуванням на пристроях, генерує Apple приблизно 20 мільярдів доларів на рік. Тепер вона перебуває під загрозою з боку антимонопольних органів США.

На сьогоднішній день керівники Apple не обговорювали можливість участі в тендері з керівництвом Perplexity. Bloomberg News повідомило раніше в п'ятницю, що Meta Platforms Inc. намагалася купити Perplexity на початку цього року.

Нам невідомо про жодні поточні чи майбутні переговори щодо злиттів та поглинань, пов’язаних із Perplexity

- йдеться у заяві стартапу штучного інтелекту. Apple відмовилася від коментарів.

Довідково

Сервіс Perplexity надає відповіді на запитання в режимі реального часу, використовуючи найновішу інформацію з Інтернету. Нещодавно компанія завершила інвестиційний раунд, в результаті якого її оцінили в 14 мільярдів доларів.

Угода, близька до цього рівня, стала б найбільшим придбанням в історії Apple. Найбільшою угодою компанії досі залишається поглинання Beats за 3 мільярди доларів у 2014 році, хоча Apple уклала й інші мільярдні угоди щодо модемного підрозділу Intel Corp. та частки в китайській компанії DiDi, яка займається спільним використанням автомобілів.

Доповнення

Apple представила iOS 26 з оновленою мовою дизайну Liquid Glass та покращеннями програм. Додано фільтрацію дзвінків, налаштування фонів в повідомленнях та функцію живого перекладу.

На WWDC 2025 Apple зосередиться на оновленнях ПЗ, але є питання до розробки ШІ, тарифів та перенесення виробництва. Можливий редизайн інтерфейсу та зміна назв ОС.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Intel
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Apple
Google
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9