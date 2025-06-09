Apple провела великий редизайн iOS: з'явиться переклад пісень і живий переклад

Apple провела щорічну конференцію розробників WWDC 2025, де представила оновлене програмне забезпечення iOS 26, яке включає повний редизайн з використанням нової мови дизайну Apple "Liquid Glass" разом з оновленнями програм на всій платформі. Про це пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

На презентації WWDC 2025 компанія Apple оголосила про повне оновлення дизайну всіх своїх головних операційних систем. Компанія анонсувала iOS 2 , наступну версію своєї операційної системи для iPhone, яка включає повний редизайн з використанням нової мови дизайну Apple "Liquid Glass" разом з оновленнями програм на всій платформі.

У результаті редизайну низка елементів операційної системи зазнає суттєвого оновлення. Час на екрані блокування може розтягуватися, займаючи більшу його частину. Додаток "Камера" має більш спрощений макет – багато елементів керування тепер приховані, щоб зробити інтерфейс чистішим. У Safari веб-сторінки розташовані від краю до краю, а панель вкладок плаває над вашим контентом.

Також додаються деякі покращення до програми для телефону, зокрема функцію фільтрації дзвінків, яка може відповідати на дзвінки від вашого імені та залишати виклики від вашого імені, поки ви перебуваєте на очікуванні.

Додаток "Повідомлення" також отримає низку оновлень, як налаштування фонів. Apple пропонуватиме фони, але ви також зможете додавати власні фотографії або зображення, згенеровані Image Playground. Щоб створювати нові емодзі, Apple дозволить об’єднати два емодзі за допомогою Genmoji замість використання лише текстового опису. А Image Playground отримає нову функцію, яка дозволить створювати зображення за допомогою ChatGPT від OpenAI.

Apple також додає функцію "Живий переклад" на базі Apple Intelligence, яка може перекладати розмови в режимі реального часу. Вона працює з використанням моделей, що знаходяться на пристрої. Переклади можуть відбуватися, наприклад, у текстових потоках, під час телефонних дзвінків чи дзвінків FaceTime. Розробники також зможуть додавати "Живий переклад" до своїх програм за допомогою API.

Apple Music отримує переклад та вимову текстів пісень. Нова функція під назвою AutoMix дозволяє перемикати пісні з однієї на іншу, як діджей. Ви також зможете закріплювати своїх улюблених виконавців та списки відтворення у верхній частині програми.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на WWDC 2025 Apple зосередиться на оновленнях ПЗ, але є питання до розробки ШІ, тарифів та перенесення виробництва. Можливий редизайн інтерфейсу та зміна назв ОС.