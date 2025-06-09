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Apple провела большой редизайн iOS: появится перевод песен и живой перевод

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Apple представила iOS 26 с обновленным языком дизайна Liquid Glass и улучшениями программ. Добавлена фильтрация звонков, настройка фонов в сообщениях и функция живого перевода.

Apple провела большой редизайн iOS: появится перевод песен и живой перевод

Apple провела ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2025, где представила обновленное программное обеспечение iOS 26, которое включает полный редизайн с использованием нового языка дизайна Apple "Liquid Glass" вместе с обновлениями программ на всей платформе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

На презентации WWDC 2025 компания Apple объявила о полном обновлении дизайна всех своих главных операционных систем. Компания анонсировала iOS 2, следующую версию своей операционной системы для iPhone, которая включает полный редизайн с использованием нового языка дизайна Apple "Liquid Glass" вместе с обновлениями программ на всей платформе.

В результате редизайна ряд элементов операционной системы претерпит существенное обновление. Время на экране блокировки может растягиваться, занимая большую его часть. Приложение "Камера" имеет более упрощенный макет – многие элементы управления теперь скрыты, чтобы сделать интерфейс чище. В Safari веб-страницы расположены от края до края, а панель вкладок плавает над вашим контентом.

Также добавляются некоторые улучшения в программу для телефона, в частности функцию фильтрации звонков, которая может отвечать на звонки от вашего имени и оставлять вызовы от вашего имени, пока вы находитесь в ожидании.

Приложение "Сообщения" также получит ряд обновлений, как настройка фонов. Apple будет предлагать фоны, но вы также сможете добавлять собственные фотографии или изображения, сгенерированные Image Playground. Чтобы создавать новые эмодзи, Apple позволит объединить два эмодзи с помощью Genmoji вместо использования только текстового описания. А Image Playground получит новую функцию, которая позволит создавать изображения с помощью ChatGPT от OpenAI.

Apple также добавляет функцию "Живой перевод" на базе Apple Intelligence, которая может переводить разговоры в режиме реального времени. Она работает с использованием моделей, находящихся на устройстве. Переводы могут происходить, например, в текстовых потоках, во время телефонных звонков или звонков FaceTime. Разработчики также смогут добавлять "Живой перевод" в свои программы с помощью API.

Apple Music получает перевод и произношение текстов песен. Новая функция под названием AutoMix позволяет переключать песни с одной на другую, как диджей. Вы также сможете закреплять своих любимых исполнителей и списки воспроизведения в верхней части программы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на WWDC 2025 Apple сосредоточится на обновлениях ПО, но есть вопросы к разработке ИИ, тарифов и переноса производства. Возможен редизайн интерфейса и изменение названий ОС.

Павел Башинский

Павел Башинский

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