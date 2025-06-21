Apple рассматривает возможность покупки сервиса Perplexity - конкурента ChatGPT

Руководители Apple Inc. провели внутренние обсуждения относительно потенциального участия в тендере на приобретение стартапа в области искусственного интеллекта Perplexity AI. Таким образом, компания стремится удовлетворить потребность в большем количестве специалистов и технологий в сфере искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Руководитель отдела слияний и поглощений Адриан Перика обсудил эту идею с руководителем отдела услуг Эдди Кью и ведущими лицами, принимающими решения в сфере искусственного интеллекта.

Такая сделка поможет Apple разработать поисковую систему на основе искусственного интеллекта, что является частью усилий, направленных на попытки справиться с потенциальной потерей давнего соглашения с Google.

Это партнерство, которое предусматривает превращение Google в браузер по умолчанию на устройствах, генерирует Apple примерно 20 миллиардов долларов в год. Теперь оно находится под угрозой со стороны антимонопольных органов США.

На сегодняшний день руководители Apple не обсуждали возможность участия в тендере с руководством Perplexity. Bloomberg News сообщило ранее в пятницу, что Meta Platforms Inc. пыталась купить Perplexity в начале этого года.

Нам неизвестно о каких-либо текущих или будущих переговорах по слияниям и поглощениям, связанным с Perplexity - говорится в заявлении стартапа искусственного интеллекта. Apple отказалась от комментариев.

Справка

Сервис Perplexity предоставляет ответы на вопросы в режиме реального времени, используя новейшую информацию из Интернета. Недавно компания завершила инвестиционный раунд, в результате которого ее оценили в 14 миллиардов долларов.

Сделка, близкая к этому уровню, стала бы крупнейшим приобретением в истории Apple. Крупнейшей сделкой компании до сих пор остается поглощение Beats за 3 миллиарда долларов в 2014 году, хотя Apple заключила и другие миллиардные соглашения по модемному подразделению Intel Corp. и доле в китайской компании DiDi, которая занимается совместным использованием автомобилей.

Дополнение

Apple представила iOS 26 с обновленным языком дизайна Liquid Glass и улучшениями программ. Добавлены фильтрация звонков, настройка фонов в сообщениях и функция живого перевода.

На WWDC 2025 Apple сосредоточится на обновлениях ПО, но есть вопросы к разработке ИИ, тарифов и переносу производства. Возможен редизайн интерфейса и смена названий ОС.