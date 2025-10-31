Apple прогнозує рекордні продажі iPhone у святковий сезон та зростання понад очікування Уолл-стріт - Reuters

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія очікує значного зростання продажів iPhone у святковому кварталі, прогнозуючи двозначне збільшення показників порівняно з минулим роком. Прогнози перевищили оцінки аналітиків Уолл-стріт завдяки високому попиту на моделі iPhone 17, попри затримки з постачанням. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Під час інтерв’ю Reuters Кук повідомив, що загальний дохід Apple може зрости на 10-12%, тоді як аналітики очікували лише 6,6% підйому. За даними LSEG, очікувані продажі iPhone мають досягти 75,9 млрд доларів, а загальний обсяг доходу – понад 132 млрд доларів у першому фінансовому кварталі 2026 року.

Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg

Попри обмеження постачання та затримки з запуском нових моделей у Китаї, прибуток компанії у четвертому кварталі перевищив прогнози: 1,85 долара на акцію проти очікуваних 1,77 долара. Загальний дохід склав 102,47 млрд доларів, з яких 49 млрд припадає на iPhone.

Кук визнав, що затримки в Китаї стали головною причиною спаду продажів у регіоні, але висловив оптимізм щодо подальшого відновлення:

– сказав він.

Ми з великим ентузіазмом дивимося на Китай. Нам подобається реакція на нові продукти там і ми очікуємо повернення до зростання у першому кварталі

Apple все ще стикається з нестачею деяких моделей iPhone 17, проте компанія активно виконує замовлення.

Samsung кидає виклик Apple, презентуючи Galaxy XR з новою ШІ-системою

Ми все ще відчуваємо обмеження поставок кількох моделей iPhone 17, і виконуємо замовлення якомога швидше. Це гарна проблема