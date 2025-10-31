Apple прогнозує рекордні продажі iPhone у святковий сезон та зростання понад очікування Уолл-стріт - Reuters
Київ • УНН
Apple очікує значного зростання продажів iPhone у святковому кварталі, прогнозуючи двозначне збільшення показників. Загальний дохід компанії може зрости на 10-12%, перевищивши очікування аналітиків.
Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія очікує значного зростання продажів iPhone у святковому кварталі, прогнозуючи двозначне збільшення показників порівняно з минулим роком. Прогнози перевищили оцінки аналітиків Уолл-стріт завдяки високому попиту на моделі iPhone 17, попри затримки з постачанням. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час інтерв’ю Reuters Кук повідомив, що загальний дохід Apple може зрости на 10-12%, тоді як аналітики очікували лише 6,6% підйому. За даними LSEG, очікувані продажі iPhone мають досягти 75,9 млрд доларів, а загальний обсяг доходу – понад 132 млрд доларів у першому фінансовому кварталі 2026 року.
Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg28.10.25, 16:13 • 2175 переглядiв
Попри обмеження постачання та затримки з запуском нових моделей у Китаї, прибуток компанії у четвертому кварталі перевищив прогнози: 1,85 долара на акцію проти очікуваних 1,77 долара. Загальний дохід склав 102,47 млрд доларів, з яких 49 млрд припадає на iPhone.
Кук визнав, що затримки в Китаї стали головною причиною спаду продажів у регіоні, але висловив оптимізм щодо подальшого відновлення:
Ми з великим ентузіазмом дивимося на Китай. Нам подобається реакція на нові продукти там і ми очікуємо повернення до зростання у першому кварталі
Apple все ще стикається з нестачею деяких моделей iPhone 17, проте компанія активно виконує замовлення.
Samsung кидає виклик Apple, презентуючи Galaxy XR з новою ШІ-системою22.10.25, 11:42 • 1951 перегляд
Ми все ще відчуваємо обмеження поставок кількох моделей iPhone 17, і виконуємо замовлення якомога швидше. Це гарна проблема
Компанія покладає великі надії на новий iPhone Air – найтоншу модель в історії бренду, яка може стати попередником складаного телефону, а також на оновлені iPhone Pro та iPhone 17, що мають зміцнити позиції Apple на світовому ринку у 2026 році.
Індекси Уолл-стріт оновили рекорди на тлі торговельних переговорів США–Китай і очікуваного зниження ставки ФРС27.10.25, 18:58 • 15907 переглядiв