Apple прогнозує рекордні продажі iPhone у святковий сезон та зростання понад очікування Уолл-стріт - Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
30 жовтня, 22:19 • 9132 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 24440 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 33111 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 26252 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 29498 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 56384 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11513 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27352 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 25269 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28256 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Як у Києві та областях відключатимуть світло 31 жовтня: оприлюднено графікиVideo30 жовтня, 19:14 • 4244 перегляди
Йшли 16 км босоніж: підрозділ “Білі янголи” евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського30 жовтня, 19:21 • 3806 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 10740 перегляди
Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі30 жовтня, 21:17 • 2686 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"02:35 • 4658 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 40407 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 56384 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 53188 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 113838 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 103528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Тім Кук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 10758 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 43885 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 49958 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 73171 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 76782 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Фільм
Соціальна мережа

Apple прогнозує рекордні продажі iPhone у святковий сезон та зростання понад очікування Уолл-стріт - Reuters

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Apple очікує значного зростання продажів iPhone у святковому кварталі, прогнозуючи двозначне збільшення показників. Загальний дохід компанії може зрости на 10-12%, перевищивши очікування аналітиків.

Apple прогнозує рекордні продажі iPhone у святковий сезон та зростання понад очікування Уолл-стріт - Reuters

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія очікує значного зростання продажів iPhone у святковому кварталі, прогнозуючи двозначне збільшення показників порівняно з минулим роком. Прогнози перевищили оцінки аналітиків Уолл-стріт завдяки високому попиту на моделі iPhone 17, попри затримки з постачанням. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час інтерв’ю Reuters Кук повідомив, що загальний дохід Apple може зрости на 10-12%, тоді як аналітики очікували лише 6,6% підйому. За даними LSEG, очікувані продажі iPhone мають досягти 75,9 млрд доларів, а загальний обсяг доходу – понад 132 млрд доларів у першому фінансовому кварталі 2026 року.

Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg28.10.25, 16:13 • 2175 переглядiв

Попри обмеження постачання та затримки з запуском нових моделей у Китаї, прибуток компанії у четвертому кварталі перевищив прогнози: 1,85 долара на акцію проти очікуваних 1,77 долара. Загальний дохід склав 102,47 млрд доларів, з яких 49 млрд припадає на iPhone.

Кук визнав, що затримки в Китаї стали головною причиною спаду продажів у регіоні, але висловив оптимізм щодо подальшого відновлення:

Ми з великим ентузіазмом дивимося на Китай. Нам подобається реакція на нові продукти там і ми очікуємо повернення до зростання у першому кварталі 

– сказав він.

Apple все ще стикається з нестачею деяких моделей iPhone 17, проте компанія активно виконує замовлення.

Samsung кидає виклик Apple, презентуючи Galaxy XR з новою ШІ-системою22.10.25, 11:42 • 1951 перегляд

Ми все ще відчуваємо обмеження поставок кількох моделей iPhone 17, і виконуємо замовлення якомога швидше. Це гарна проблема 

– додав Кук.

Компанія покладає великі надії на новий iPhone Air – найтоншу модель в історії бренду, яка може стати попередником складаного телефону, а також на оновлені iPhone Pro та iPhone 17, що мають зміцнити позиції Apple на світовому ринку у 2026 році.

Індекси Уолл-стріт оновили рекорди на тлі торговельних переговорів США–Китай і очікуваного зниження ставки ФРС27.10.25, 18:58 • 15907 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Техніка
Тренд
Бренд
Тім Кук
Reuters
Bloomberg
Китай
Сполучені Штати Америки
Apple