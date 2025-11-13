Tesla готує підтримку Apple CarPlay у своїх автомобілях – Bloomberg
Київ • УНН
Tesla Inc. розробляє підтримку Apple CarPlay у своїх електромобілях, що є однією з найбільш запитуваних функцій. Це може підвищити продажі після зниження попиту, частково через відсутність CarPlay.
Компанія Tesla Inc. розробляє підтримку системи Apple CarPlay у своїх електромобілях, повідомляють обізнані джерела. Це одна з найбільш запитуваних функцій серед клієнтів, і її додавання може підвищити продажі, зокрема після зниження попиту, частково через відсутність CarPlay. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Джерела зазначають, що Tesla обговорює впровадження CarPlay "у найближчі місяці", але план ще не остаточно затверджено, і реліз може відбутися пізніше. Компанія відома тим, що іноді відкладає або припиняє проекти навіть після тривалих розробок. Tesla та Apple наразі не коментують ці плани.
Українці на 60% активніше купують авто з пробігом з-за кордону, Tesla в топі10.11.25, 10:23 • 8014 переглядiв
CarPlay, запущений у 2014 році, дозволяє користувачам iPhone отримувати доступ до "Повідомлень", "Музики", "Карт" та сторонніх додатків, таких як Google Maps і Spotify, через інформаційно-розважальну систему автомобіля. За словами джерел, Tesla інтегрує CarPlay у своєму інтерфейсі, не замінюючи повністю власну систему та не підтримуючи функції, такі як FSD або повне автономне водіння.
Додавання CarPlay може стати "приголомшливою зміною на краще для Tesla та генерального директора Ілона Маска", відзначають джерела, оскільки раніше Маск критично ставився до Apple, а багато покупців зазначали відсутність CarPlay як фактор, що впливає на вибір електромобіля.
Керівник програми Cybertruck Tesla йде з компанії після 8 років роботи10.11.25, 10:34 • 8630 переглядiв