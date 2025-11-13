$42.040.02
Tesla готовит поддержку Apple CarPlay в своих автомобилях – Bloomberg

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Tesla Inc. разрабатывает поддержку Apple CarPlay в своих электромобилях, что является одной из самых востребованных функций. Это может повысить продажи после снижения спроса, отчасти из-за отсутствия CarPlay.

Tesla готовит поддержку Apple CarPlay в своих автомобилях – Bloomberg
Фото: Bloomberg

Компания Tesla Inc. разрабатывает поддержку системы Apple CarPlay в своих электромобилях, сообщают осведомленные источники. Это одна из самых востребованных функций среди клиентов, и ее добавление может повысить продажи, в частности после снижения спроса, отчасти из-за отсутствия CarPlay. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Источники отмечают, что Tesla обсуждает внедрение CarPlay "в ближайшие месяцы", но план еще не окончательно утвержден, и релиз может состояться позже. Компания известна тем, что иногда откладывает или прекращает проекты даже после длительных разработок. Tesla и Apple пока не комментируют эти планы.

Украинцы на 60% активнее покупают авто с пробегом из-за границы, Tesla в топе10.11.25, 10:23 • 8012 просмотров

CarPlay, запущенный в 2014 году, позволяет пользователям iPhone получать доступ к "Сообщениям", "Музыке", "Картам" и сторонним приложениям, таким как Google Maps и Spotify, через информационно-развлекательную систему автомобиля. По словам источников, Tesla интегрирует CarPlay в своем интерфейсе, не заменяя полностью собственную систему и не поддерживая функции, такие как FSD или полное автономное вождение.

Фото: Bloomberg
Фото: Bloomberg

Добавление CarPlay может стать "потрясающим изменением к лучшему для Tesla и генерального директора Илона Маска", отмечают источники, поскольку ранее Маск критически относился к Apple, а многие покупатели отмечали отсутствие CarPlay как фактор, влияющий на выбор электромобиля.

Руководитель программы Cybertruck Tesla уходит из компании после 8 лет работы10.11.25, 10:34 • 8627 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Техника
Бренд
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Spotify
Илон Маск
Apple Inc.