Руководитель программы Cybertruck Tesla уходит из компании после 8 лет работы
Киев • УНН
Сиддхант Авасти, руководитель программы Cybertruck компании Tesla, объявил о своей отставке после более чем 8 лет работы. Его уход происходит на фоне низких продаж Cybertruck и многочисленных отзывов.
Сиддхант Авасти, руководитель программы Cybertruck компании Tesla, объявил в воскресенье, что покидает компанию, отметив свой уход в сообщении на LinkedIn, передает УНН со ссылкой на Investing и Electrek.
Детали
Руководитель программы Cybertruck компании Tesla, Сиддхант Авасти, объявил о своей отставке после более чем 8 лет работы в компании.
Авасти работал над школьной программой Hyperloop, стажировался в Tesla и присоединился к компании сразу после окончания школы в 2018 году. За 2 года он стал менеджером по инженерным вопросам. За 3 года он стал старшим техническим менеджером программы, ответственным за 48-вольтовую архитектуру Cybertruck.
В конце 2022 года, накануне запланированного Tesla начала производства Cybertruck, Авасти был назначен руководителем программы по производству электрических грузовиков.
После своего запуска в конце 2023 года, Cybertruck, как считается, не достиг ожидаемых показателей. По текущим данным Tesla пытается продавать лишь 25 000 единиц ежегодно на фоне многочисленных отзывов из-за проблем с безопасностью и неоднозначной реакции потребителей.
Американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины развила мощности для производства более 200 000 Cybertruck ежегодно.
Напомним
Полиция Лас-Вегаса начала использовать Tesla Cybertrucks стоимостью до 115 тысяч долларов каждый. Автопарк из десяти бронированных автомобилей стал возможным благодаря пожертвованию в 2,7 миллиона долларов от соучредителя венчурной компании Андриссена Горовица и его жены.
Илон Маск прогнозирует исчезновение традиционных денег и измерение стоимости в энергии10.11.25, 03:35 • 4040 просмотров