08:17 • 4662 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
04:17 • 12488 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 16365 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 45244 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 79899 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 75470 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 105423 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 72984 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 14:50 • 58031 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52260 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
Руководитель программы Cybertruck Tesla уходит из компании после 8 лет работы

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Сиддхант Авасти, руководитель программы Cybertruck компании Tesla, объявил о своей отставке после более чем 8 лет работы. Его уход происходит на фоне низких продаж Cybertruck и многочисленных отзывов.

Руководитель программы Cybertruck Tesla уходит из компании после 8 лет работы

Сиддхант Авасти, руководитель программы Cybertruck компании Tesla, объявил в воскресенье, что покидает компанию, отметив свой уход в сообщении на LinkedIn, передает УНН со ссылкой на Investing и Electrek.

Детали

Руководитель программы Cybertruck компании Tesla, Сиддхант Авасти, объявил о своей отставке после более чем 8 лет работы в компании.

Авасти работал над школьной программой Hyperloop, стажировался в Tesla и присоединился к компании сразу после окончания школы в 2018 году. За 2 года он стал менеджером по инженерным вопросам. За 3 года он стал старшим техническим менеджером программы, ответственным за 48-вольтовую архитектуру Cybertruck.

- рассказывает electrek биографию менеджера в составе компании Маска.

В конце 2022 года, накануне запланированного Tesla начала производства Cybertruck, Авасти был назначен руководителем программы по производству электрических грузовиков.

После своего запуска в конце 2023 года, Cybertruck, как считается, не достиг ожидаемых показателей. По текущим данным Tesla пытается продавать лишь 25 000 единиц ежегодно на фоне многочисленных отзывов из-за проблем с безопасностью и неоднозначной реакции потребителей.

Американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины развила мощности для производства более 200 000 Cybertruck ежегодно.

Напомним

Полиция Лас-Вегаса начала использовать Tesla Cybertrucks стоимостью до 115 тысяч долларов каждый. Автопарк из десяти бронированных автомобилей стал возможным благодаря пожертвованию в 2,7 миллиона долларов от соучредителя венчурной компании Андриссена Горовица и его жены.

