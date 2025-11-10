Керівник програми Cybertruck Tesla йде з компанії після 8 років роботи

$41.960.02
19:55 • 10437 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26406 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34779 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51974 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33698 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50199 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41216 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22936 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Керівник програми Cybertruck Tesla йде з компанії після 8 років роботи

Київ • УНН

Сіддхант Авасті, керівник програми Cybertruck компанії Tesla, оголосив про свою відставку після понад 8 років роботи. Його відхід відбувається на тлі низьких продажів Cybertruck та численних відкликань.

Керівник програми Cybertruck Tesla йде з компанії після 8 років роботи

Сіддхант Авасті, керівник програми Cybertruck компанії Tesla, оголосив у неділю, що залишає компанію, зазначивши про свій відхід у дописі на LinkedIn, передає УНН із посиланням на Investing та Еlectrek.

Деталі

Керівник програми Cybertruck компанії Tesla, Сіддхант Авасті, оголосив про свою відставку після понад 8 років роботи в компанії.

Авасті працював над шкільною програмою Hyperloop, стажувався в Tesla і приєднався до компанії відразу після закінчення школи в 2018 році. За 2 роки він став менеджером з інженерних питань. За 3 роки він став старшим технічним менеджером програми, відповідальним за 48-вольтову архітектуру Cybertruck.

- розповідає electrek біографію менеджера у складі компанії Маска.

Наприкінці 2022 року, напередодні запланованого Tesla початку виробництва Cybertruck, Авасті був призначений керівником програми з виробництва електричних вантажівок.

Після свого запуску наприкінці 2023 року, Cybertruck, як вважається, не досяг очікуваних показників. За поточними даними Tesla намагається продавати лише 25 000 одиниць щорічно на тлі численних відкликань через проблеми з безпекою та неоднозначної реакції споживачів.

Американська автомобільна компанія-стартап із Кремнієвої долини розвинула потужності для виробництва понад 200 000 Cybertruck щорічно.

Нагадаємо

Поліція Лас-Вегаса почала використовувати Tesla Cybertrucks вартістю до 115 тисяч доларів кожен. Автопарк з десяти броньованих автомобілів став можливим завдяки пожертві в 2,7 мільйона доларів від співзасновника венчурної компанії Андріссена Горовіца та його дружини.

Ілон Маск прогнозує зникнення традиційних грошей та вимірювання вартості в енергії10.11.25, 03:35 • 19586 переглядiв

Ігор Тележніков

ТехнологіїАвто
Техніка
Tesla Cybertruck
Tesla Inc