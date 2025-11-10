Керівник програми Cybertruck Tesla йде з компанії після 8 років роботи
Київ • УНН
Сіддхант Авасті, керівник програми Cybertruck компанії Tesla, оголосив про свою відставку після понад 8 років роботи. Його відхід відбувається на тлі низьких продажів Cybertruck та численних відкликань.
Сіддхант Авасті, керівник програми Cybertruck компанії Tesla, оголосив у неділю, що залишає компанію, зазначивши про свій відхід у дописі на LinkedIn, передає УНН із посиланням на Investing та Еlectrek.
Деталі
Керівник програми Cybertruck компанії Tesla, Сіддхант Авасті, оголосив про свою відставку після понад 8 років роботи в компанії.
Авасті працював над шкільною програмою Hyperloop, стажувався в Tesla і приєднався до компанії відразу після закінчення школи в 2018 році. За 2 роки він став менеджером з інженерних питань. За 3 роки він став старшим технічним менеджером програми, відповідальним за 48-вольтову архітектуру Cybertruck.
Наприкінці 2022 року, напередодні запланованого Tesla початку виробництва Cybertruck, Авасті був призначений керівником програми з виробництва електричних вантажівок.
Після свого запуску наприкінці 2023 року, Cybertruck, як вважається, не досяг очікуваних показників. За поточними даними Tesla намагається продавати лише 25 000 одиниць щорічно на тлі численних відкликань через проблеми з безпекою та неоднозначної реакції споживачів.
Американська автомобільна компанія-стартап із Кремнієвої долини розвинула потужності для виробництва понад 200 000 Cybertruck щорічно.
Нагадаємо
Поліція Лас-Вегаса почала використовувати Tesla Cybertrucks вартістю до 115 тисяч доларів кожен. Автопарк з десяти броньованих автомобілів став можливим завдяки пожертві в 2,7 мільйона доларів від співзасновника венчурної компанії Андріссена Горовіца та його дружини.
Ілон Маск прогнозує зникнення традиційних грошей та вимірювання вартості в енергії10.11.25, 03:35 • 19586 переглядiв