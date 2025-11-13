$42.040.02
18:55 • 7636 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20697 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52374 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33800 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33556 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70900 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42702 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39390 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37426 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33316 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Розумні інвестиції: чому бізнес все частіше вибирає вживані айфони

Київ • УНН

 • 3340 перегляди

Ефективний бізнес — це не тільки прибуток, але й раціональне використання ресурсів. Все частіше ділові люди зі стратегічним мисленням вибирають потужні, надійні, престижні смартфони, але без переплат.

Розумні інвестиції: чому бізнес все частіше вибирає вживані айфони

З цієї причини для багатьох підприємців, які мислять цифрами, але й не забувають про імідж, купівля iPhone 16 Pro БУ стає стратегічним рішенням.

Фінансова вигода без компромісів

Новий iPhone 16 Pro, який на сьогодні є одним з найпотужніших смартфонів, коштує дорожче багатьох популярних ноутбуків, тоді як ціни на вживані пристрої часто на 20-30% нижчі, а сама техніка при цьому зберігає весь закладений функціонал.

Ця модель вийшла на ринок минулого року і отримала сучасний процесор A18 Pro, який навіть у б/у пристроях зберігає свою потужність. Він заточений під роботу зі складними програмами, корпоративними додатками та CRM-системами. Завдяки камері на 48 Мп і смарт-технологіям, що поліпшують якість зображення, iPhone підходить для відеодзвінків, зйомки контенту для презентацій і реклами.

Титановий корпус і стильний дизайн додають пристрою не тільки преміальний вигляд, але і надійність для повсякденного використання.

Переваги покупки б/у iPhone 16 Pro для бізнесу

Купуючи для бізнес-цілей б/у iPhone 16 Pro, можна отримати топовий інструмент з флагманською продуктивністю за нижчою вартістю. А якщо це сертифікований пристрій, куплений в офіційному магазині техніки, такому як GRO, то можна розраховувати і на такі переваги:

  • стабільність роботи девайса;
    • мідж;
      • якість і оригінальність.

        Всі б/у айфони, представлені в магазині GRO, проходять експертну перевірку з використанням спеціального обладнання та передпродажну підготовку. Технічні нюанси, що впливають на функціональність, виявлені та усунені. У каталог потрапляють тільки справні девайси, які не підведуть нового власника.

        Сертифікована техніка Apple в бізнес-сегменті — це завжди додатковий плюс до іміджу. Поява на діловій зустрічі або презентації з потужним iPhone 16 Pro в руках додає впевненості і підвищує довіру до компанії.

        У GRO продають тільки оригінальні пристрої Apple. Більш того, навіть на вживані б/у айфони поширюються гарантія і сервісне обслуговування.

        Купівля iPhone 16 Pro для бізнес-потреб — це не економія на техніці, а продумана інвестиція в потужні девайси без переплат. Особливо, якщо купувати у надійного продавця, такого як інтернет-магазин GRO.

        Лілія Подоляк

        Новини Бізнесу