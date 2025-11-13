Умные инвестиции: почему бизнес все чаще выбирает б/у айфоны

$42.040.02
48.650.04
ukenru
09:10 • 4122 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12657 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17460 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20547 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19498 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16570 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53842 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78143 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71756 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72560 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминированияPhoto13 ноября, 01:02 • 14225 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД13 ноября, 01:33 • 16382 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун13 ноября, 02:05 • 26680 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 22922 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 28817 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 82628 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 101002 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 69132 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 77754 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 144398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Белый дом
Соединённые Штаты
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 42172 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 42811 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 33416 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 72268 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 72227 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

Умные инвестиции: почему бизнес все чаще выбирает б/у айфоны

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Эффективный бизнес — это не только прибыль, но и рациональное использование ресурсов. Все чаще деловые люди со стратегическим мышлением выбирают мощные, надежные, престижные смартфоны, но без переплат.

Умные инвестиции: почему бизнес все чаще выбирает б/у айфоны

По этой причине для многих предпринимателей, которые мыслят числами, но и не забывают об имидже, покупка iPhone 16 Pro БУ становится стратегическим решением.

Финансовая выгода без компромиссов

Новый iPhone 16 Pro, который на сегодня является одним из самых мощных смартфонов, стоит дороже многих популярных ноутбуков, тогда как цены на б/у устройства часто на 20–30 % ниже, а сама техника при этом сохраняет весь заложенный функционал.

Эта модель вышла на рынок в прошлом году и получила современный процессор A18 Pro, который даже в б/у устройствах сохраняет свою мощь. Он заточен под работу со сложными программами, корпоративными приложениями и CRM-системами. Благодаря камере на 48 Мп и смарт-технологиям, улучшающим качество изображения, iPhone подходит для видеосозвонов, съемки контента для презентаций и рекламы.

Титановый корпус и стильный дизайн добавляют устройству не только премиальный вид, но и надежность для повседневного использования.

Преимущества покупки б/у iPhone 16 Pro для бизнеса

Покупая для бизнес-целей б/у iPhone 16 Pro, можно получить топовый инструмент с флагманской продуктивностью по более низкой стоимости. А если это сертифицированное устройство, купленное в официальном магазине техники, таком как GRO, то можно рассчитывать и на такие преимущества:

  • стабильность работы девайса;
    • имидж;
      • качество и оригинальность.

        Все б/у айфоны, представленные в магазине GRO, проходят экспертную проверку с использованием специального оборудования и предпродажную подготовку. Технические нюансы, влияющие на функциональность, обнаружены и устранены. В каталог попадают только исправные девайсы, которые не подведут нового владельца.

        Сертифицированная техника Apple в бизнес-сегменте — это всегда дополнительный плюс к имиджу. Появление на деловой встрече или презентации с мощным iPhone 16 Pro в руках добавляет уверенности и повышает доверие к компании.

        В GRO продают только оригинальные устройства Apple. Более того, даже на подержанные б/у айфоны распространяются гарантия и сервисное обслуживание.

        Покупка iPhone 16 Pro для бизнес-нужд — это не экономия на технике, а продуманная инвестиция в мощные девайсы без переплат. Особенно, если покупать у надежного продавца, такого как интернет-магазин GRO.

        Лилия Подоляк

        Новости Бизнеса