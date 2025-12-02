Samsung представила первый складной смартфон Galaxy Z TriFold: какова цена

Компания Samsung Electronics представила во вторник свой первый складной смартфон, стремясь укрепить свои позиции в секторе рынка телефонов, где ожидается усиление конкуренции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выпуск Galaxy Z TriFold знаменует собой попытку Samsung укрепить свои позиции в сегменте, где китайские конкуренты набирают обороты, несмотря на то, что, по мнению аналитиков, высокая цена и производственные сложности означают, что складные устройства, вероятно, пока останутся нишевой категорией.

Модель, стоимостью около 3,59 млн вон (2440,17 долларов), имеет дисплей размером 253,1 мм (10 дюймов) и состоит из трех панелей. Она почти на 25% больше, чем у последней складной модели Samsung Galaxy Z Fold 7.

"Я считаю, что рынок складных устройств продолжит расти, и, в частности, TriFold может стать катализатором, который обеспечит взрывной рост в ключевых частях сегмента", - заявил Алекс Лим, исполнительный вице-президент Samsung Electronics и глава корейского офиса продаж и маркетинга.

Лим отметил, что новое складное устройство предназначено для конкретных покупателей, а не для стимулирования продаж.

TriFold, производимый в Южной Корее, поступит в продажу на внутреннем рынке 12 декабря и будет представлен в Китае, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах в течение этого года. Запуск в США ожидается уже в первом квартале следующего года.

Устройство оснащено самым емким аккумулятором среди флагманских моделей Samsung и поддерживает сверхбыструю зарядку, которая заряжает телефон до 50% за 30 минут.

Лим отметил, что стоимость микросхем памяти и других компонентов резко возросла, что делает ценообразование "сложным решением".

Аналитики считают, что TriFold, скорее всего, станет демонстрацией новой технологии, а не флагманом, стимулирующим продажи.

"Trifold - это продукт первого поколения, и это первый случай коммерциализации такой конструкции, поэтому на этом этапе сложно ожидать, что Samsung будет выпускать большие объемы", - заявил Рю Ен Хо, старший аналитик NH Investment & Securities.

Он отметил, что, хотя линейка Samsung Galaxy Z Fold прошла семилетнюю стадию развития и отличается более низкой стоимостью, "у TriFold все еще могут возникнуть проблемы с комплектацией или долговечностью", поэтому важно оценить реакцию рынка.

Конкуренция на рынке складных смартфонов обещает обостриться: китайская Huawei выпустила первый в отрасли складной смартфон в сентябре прошлого года, а Apple, как ожидается, выпустит свой первый складной смартфон в следующем году. Однако аналитики считают, что высокие цены и ограничения массового производства, вероятно, будут сдерживать развитие сектора.

По данным Counterpoint Research, ожидается, что доля складных смартфонов составит менее 2% от общего объема рынка смартфонов в этом году, а к 2027 году - менее 3%.

По данным Counterpoint Research, доля Samsung на рынке складных смартфонов выросла до 64% в третьем квартале по сравнению с 9% в предыдущем квартале, что наглядно демонстрирует, как доля рынка может меняться в зависимости от сроков запуска продуктов.

Компания прогнозирует рост рынка складных смартфонов на 14% в этом году, а затем ежегодный рост в районе 30% в 2026 и 2027 годах, поскольку Apple, похоже, готовится выйти в этот сегмент.

