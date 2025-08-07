$41.610.07
Эксклюзив
12:15
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении
6 августа, 22:17
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
"Полностью поддерживаем Украину": фон дер Ляйен с Зеленским обсудила шаги к мирному соглашению и будущее членство

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили шаги к мирному соглашению и будущему членству Украины в ЕС. Европа продолжает активно поддерживать Украину.

"Полностью поддерживаем Украину": фон дер Ляйен с Зеленским обсудила шаги к мирному соглашению и будущее членство

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, где обсудили шаги на пути к мирному соглашению и будущему членству Украины в ЕС, сообщила еврочиновница в четверг в X, пишет УНН.

Я разговаривала с Зеленским относительно событий последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также ее восстановления

- написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула: "Позиция Европы четкая. Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира".

Напомним

Ранее в Еврокомиссии, говоря о последнем развитии событий относительно мирных усилий президента США Дональда Трампа, заявили, что приветствуют любое давление для обеспечения участия рф в переговорах и работу для прекращения огня.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что очень велика вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

СМИ также сообщали, что Трамп намерен лично встретиться с путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого - с путиным и Зеленским.

В кремле впоследствии заявили о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни.

А сам Зеленский сообщил, что обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.

путин заявил, что его встреча с Зеленским вполне возможна, но "для этого должны быть созданы условия". Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.

Юлия Шрамко

