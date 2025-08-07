"Полностью поддерживаем Украину": фон дер Ляйен с Зеленским обсудила шаги к мирному соглашению и будущее членство
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили шаги к мирному соглашению и будущему членству Украины в ЕС. Европа продолжает активно поддерживать Украину.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, где обсудили шаги на пути к мирному соглашению и будущему членству Украины в ЕС, сообщила еврочиновница в четверг в X, пишет УНН.
Я разговаривала с Зеленским относительно событий последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также ее восстановления
Глава Еврокомиссии подчеркнула: "Позиция Европы четкая. Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира".
Напомним
Ранее в Еврокомиссии, говоря о последнем развитии событий относительно мирных усилий президента США Дональда Трампа, заявили, что приветствуют любое давление для обеспечения участия рф в переговорах и работу для прекращения огня.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что очень велика вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.
СМИ также сообщали, что Трамп намерен лично встретиться с путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого - с путиным и Зеленским.
В кремле впоследствии заявили о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни.
А сам Зеленский сообщил, что обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.
путин заявил, что его встреча с Зеленским вполне возможна, но "для этого должны быть созданы условия". Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.