Голос Європи обовʼязково має бути врахований: Зеленський та Мелоні скоординували спільні наступні кроки
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єром Італії Мелоні дипломатичні зусилля та майбутні контакти, зокрема з Дональдом Трампом. Сторони прагнуть реального миру та залучення європейських лідерів до процесу.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою уряду Італії Джорджею Мелоні, під час якої обмінялися деталями нещодавніх контактів з іншими лідерами, а також скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Говорив із головою уряду Італії Джорджею Мелоні. Хороша була розмова: у нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального й чесного миру. Обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами. Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи
Він зазначив, що Мелоні абсолютно чітко підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру.
Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований. Скоординували спільні наступні кроки, включно з контактами з Президентом Трампом, та домовилися, що будемо на звʼязку
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що безпекові радники України та партнерів провели дуже детальну розмову, під час якої домовилися завтра, 8 серпня, її продовжити.