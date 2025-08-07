Безпекові радники України та партнерів продовжать переговори 8 серпня - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про детальну розмову безпекових радників України та партнерів. Сторони домовились продовжити переговори 8 серпня для обговорення припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що безпекові радники України та партнерів провели дуже детальну розмову, під час якої домовилися завтра, 8 серпня, її продовжити. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир. На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні відбудеться розмова безпекових радників України, інших країн Європи та представника президента США. Обговорюватимуться скоординовані підходи в дипломатії та спільна позиція щодо припинення вогню.