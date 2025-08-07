Безпекові радники України та партнерів продовжать переговори 8 серпня - Зеленський

$41.610.07
48.290.19
uken
Ексклюзив
15:56 • 44638 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 44965 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 102111 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 102445 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 93071 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 141297 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74074 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47023 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46093 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56622 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.8м/с
65%
756мм
Популярнi новини
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 116973 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу7 серпня, 11:42 • 47580 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 91035 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 70264 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 16:51 • 12983 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 44640 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 70388 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 91146 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 102115 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 102449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Джо Байден
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Закарпатська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 117062 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 136510 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 145226 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 136169 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 146453 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
ChatGPT
Brent
MIM-104 Patriot
The New York Times

Безпекові радники України та партнерів продовжать переговори 8 серпня - Зеленський

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Президент Зеленський повідомив про детальну розмову безпекових радників України та партнерів. Сторони домовились продовжити переговори 8 серпня для обговорення припинення вогню.

Безпекові радники України та партнерів продовжать переговори 8 серпня - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що безпекові радники України та партнерів провели дуже детальну розмову, під час якої домовилися завтра, 8 серпня, її продовжити. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир. На розмові домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні відбудеться розмова безпекових радників України, інших країн Європи та представника президента США. Обговорюватимуться скоординовані підходи в дипломатії та спільна позиція щодо припинення вогню.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна