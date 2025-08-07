$41.610.07
Эксклюзив
15:56 • 44614 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 44940 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 102078 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 102414 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 93053 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 141271 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74072 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47023 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46093 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56622 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Голос Европы обязательно должен быть учтен: Зеленский и Мелони скоординировали совместные следующие шаги

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Президент Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони дипломатические усилия и будущие контакты, в частности с Дональдом Трампом. Стороны стремятся к реальному миру и привлечению европейских лидеров к процессу.

Голос Европы обязательно должен быть учтен: Зеленский и Мелони скоординировали совместные следующие шаги

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой правительства Италии Джорджей Мелони, во время которого обменялись деталями недавних контактов с другими лидерами, а также скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Говорил с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Хороший был разговор: у нас общий взгляд на то, как нужно двигаться к реальному и честному миру. Обменялись деталями наших недавних контактов с другими лидерами. Для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы 

- написал Зеленский.

Он отметил, что Мелони абсолютно четко поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть вовлечены в дипломатическую работу вместе с США для установления мира.

Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз будет участвовать в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен. Скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с Президентом Трампом, и договорились, что будем на связи 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советники по безопасности Украины и партнеров провели очень детальный разговор, во время которого договорились завтра, 8 августа, его продолжить.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Европейский Союз
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина