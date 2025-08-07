Голос Европы обязательно должен быть учтен: Зеленский и Мелони скоординировали совместные следующие шаги
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони дипломатические усилия и будущие контакты, в частности с Дональдом Трампом. Стороны стремятся к реальному миру и привлечению европейских лидеров к процессу.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой правительства Италии Джорджей Мелони, во время которого обменялись деталями недавних контактов с другими лидерами, а также скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Говорил с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Хороший был разговор: у нас общий взгляд на то, как нужно двигаться к реальному и честному миру. Обменялись деталями наших недавних контактов с другими лидерами. Для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы
Он отметил, что Мелони абсолютно четко поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть вовлечены в дипломатическую работу вместе с США для установления мира.
Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз будет участвовать в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен. Скоординировали совместные следующие шаги, включая контакты с Президентом Трампом, и договорились, что будем на связи
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советники по безопасности Украины и партнеров провели очень детальный разговор, во время которого договорились завтра, 8 августа, его продолжить.