Обсудили все контакты и усилия для реального мира: Зеленский поговорил с премьером Чехии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Обсуждены прекращение убийств, реальный мир и поддержка Украины.
Много звонков в эти дни, много контактов на разных уровнях. Все объединены тем, что войну нужно заканчивать и что Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности
Глава украинского государства подчеркнул, что Америка настроена достичь прекращения огня, поэтому мы должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению наших воинов артиллерией.
Это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции. Благодаря силе идем к надежной безопасности. Спасибо!
