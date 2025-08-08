Зеленский переговорил с Туском: речь шла о разговоре с Трампом, совместном оборонном производстве и пути в ЕС

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 8800 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 10200 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 9536 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 15660 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 13473 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 32568 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 40116 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27927 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 89381 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62775 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
47%
756мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 27297 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 18312 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 18528 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 19939 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 17570 просмотра
публикации
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 15633 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 18254 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 32549 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 40093 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 89367 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Алексей Чернышов
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Индия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 130478 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 147191 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 155047 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 145473 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 155344 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Ми-8
Ми-24
Тесла Модель Y

Зеленский переговорил с Туском: речь шла о разговоре с Трампом, совместном оборонном производстве и пути в ЕС

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Президент Зеленский и Премьер-министр Туск провели переговоры о мире, оборонном производстве и поддержке украинцев. Обсуждены также вопросы украинских студентов в Польше и переговорный процесс по членству Украины в ЕС.

Зеленский переговорил с Туском: речь шла о разговоре с Трампом, совместном оборонном производстве и пути в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами в рамках мирных усилий, пишет УНН.

Детали

"Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Многое успели обсудить: и нашу работу ради мира, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс по членству Украины в Евросоюзе", - написал Зеленский в соцсетях.

Проинформировал о разговоре с президентом Трампом и европейскими коллегами. Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились, что будем координироваться и работать ради общих европейских интересов. Украина, Польша, другие европейские нации одинаково нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, также стороны обсудили некоторые нормативные изменения в Польше, затронувшие украинских студентов, украинских абитуриентов.

"Обсудили и ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе. Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше", - отметил Президент.

"Спасибо за поддержку", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким: договорились об обмене визитами31.07.25, 14:28 • 3889 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Польша