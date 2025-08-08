Зеленский переговорил с Туском: речь шла о разговоре с Трампом, совместном оборонном производстве и пути в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами в рамках мирных усилий, пишет УНН.

Детали

"Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Многое успели обсудить: и нашу работу ради мира, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс по членству Украины в Евросоюзе", - написал Зеленский в соцсетях.

Проинформировал о разговоре с президентом Трампом и европейскими коллегами. Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились, что будем координироваться и работать ради общих европейских интересов. Украина, Польша, другие европейские нации одинаково нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути - сообщил Зеленский.

По словам Президента, также стороны обсудили некоторые нормативные изменения в Польше, затронувшие украинских студентов, украинских абитуриентов.

"Обсудили и ситуацию с переговорным процессом о членстве Украины в Евросоюзе. Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше", - отметил Президент.

"Спасибо за поддержку", - подчеркнул Зеленский.

