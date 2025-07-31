Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким: договорились об обмене визитами
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким. Стороны договорились об обмене визитами для обсуждения всех вопросов двустороннего сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первый телефонный разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким, указав, что стороны договорились об обмене визитами, во время которых обсудят "все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", пишет УНН.
Сегодня состоялся наш первый хороший разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким. Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником
Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения: военную, политическую и гуманитарную.
Президент Украины проинформировал о последствиях массированного удара, который нанесла Россия в ночь на четверг, и о ситуации на фронте. "Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", - указал Зеленский.
Обсудили ключевые события, которые произойдут в ближайшие месяцы. Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей.
Как сообщили в Офисе Президента Украины, "избранный Президент Польши выразил поддержку украинцам и заверил в продолжении помощи".
"Спасибо за готовность работать вместе и заверения в дальнейшей поддержке Украины", - подчеркнул Зеленский.
Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским01.07.25, 13:20 • 1560 просмотров