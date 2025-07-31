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Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким: договорились об обмене визитами

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким. Стороны договорились об обмене визитами для обсуждения всех вопросов двустороннего сотрудничества.

Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким: договорились об обмене визитами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первый телефонный разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким, указав, что стороны договорились об обмене визитами, во время которых обсудят "все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", пишет УНН.

Сегодня состоялся наш первый хороший разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким. Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником

- написал Зеленский в соцсетях в четверг.

Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения: военную, политическую и гуманитарную.

Президент Украины проинформировал о последствиях массированного удара, который нанесла Россия в ночь на четверг, и о ситуации на фронте. "Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", - указал Зеленский.

Обсудили ключевые события, которые произойдут в ближайшие месяцы. Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей.

- подчеркнул Зеленский.

Как сообщили в Офисе Президента Украины, "избранный Президент Польши выразил поддержку украинцам и заверил в продолжении помощи".

"Спасибо за готовность работать вместе и заверения в дальнейшей поддержке Украины",  - подчеркнул Зеленский.

Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским01.07.25, 13:20 • 1560 просмотров

Юлия Шрамко

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