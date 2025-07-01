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Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий планирует встретиться с Владимиром Зеленским, подчеркивая общие интересы и нерешенные вопросы. Он высказался против безусловного вступления Украины в ЕС и НАТО, ссылаясь на войну и европейские стандарты.

Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским
PAP/Piotr Polak

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Навроцкий в одном из интервью в понедельник сказал, что встреча между ним и Президентом Украины Владимиром Зеленским обязательно состоится "в соответствующей серии встреч".

"Конечно, Украина, находящаяся в военном положении, является также нашим соседом, и я как президент Польши посещу всех наших соседей", - сказал Навроцкий.

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На вопрос, хотел бы ли он пообщаться с Зеленским, Навроцкий ответил, что ему придется с ним поговорить. "У Польши и Украины много общих интересов, общих целей. Есть также вещи, которые не выяснены до сих пор и не соответствуют потребностям поляков или эмоциям поляков, как, например, эксгумации на Волыни. Поэтому в партнерском ключе, конечно, мы должны будем вести дела нашего региона также и с президентом Зеленским", - отметил новоизбранный президент Польши.

Позиция по вступлению Украины в ЕС и НАТО

Отвечая на вопрос, пересмотрит ли он свои взгляды на Украину, то есть свою оппозицию относительно ее вступления в НАТО и ЕС, Навроцкий сказал, что сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО, поскольку, как он отметил, она находится в состоянии войны. Он подтвердил, что выступает против безусловного вступления Украины в Европейский Союз. "Многие страны, в том числе Польша, годами ждут того, чтобы соответствовать конкретным ожиданиям Европейского Союза, чтобы быть его частью", - подчеркнул Навроцкий.

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Новоизбранный президент Польши также сказал, что "в геополитическом смысле, признавая потребности Польши в стратегическом смысле, нам нужно сотрудничество с Украиной", но он не меняет своего мнения, что это сотрудничество должно происходить на "партнерских началах".

Навроцкого также спросили о его отношениях с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и о том, воспользуется ли он его предложением пройти "брифинг" от заместителей министра, чтобы ознакомиться с позицией правительства и внешней политикой, которую ему предстоит представлять. "Это предложение, прежде всего, показывает одну хорошую вещь - по моему мнению относительно министра Сикорского - что он принадлежит к тем логически мыслящим политикам "Гражданской платформы", ведь признает мою победу на президентских выборах, но это лишь одна хорошая вещь", - ответил новоизбранный президент Польши на это предложение.

Он подчеркнул, что министра Сикорского можно было бы допросить "о том, насколько хорошо он управляет подчиненными ему учреждениями", поскольку, по оценке Навроцкого, "сегодня Министерство иностранных дел имеет много проблем, как внутренних, так и внешних".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Польша
Tesla
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