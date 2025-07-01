Новий президент Польщі Навроцький пообіцяв зустрітися із Зеленським

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на PAP.

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Навроцький в одному з інтерв'ю у понеділок сказав, що зустріч між ним і Президентом України Володимиром Зеленським обов'язково відбудеться "у відповідній серії зустрічей".

"Звичайно, Україна, яка перебуває у воєнному стані, є також нашим сусідом, і я як президент Польщі відвідаю всіх наших сусідів", - сказав Навроцький.

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На запитання, чи хотів би він поспілкуватися із Зеленським, Навроцький відповів, що йому доведеться з ним поговорити. "Польща з Україною має багато спільних інтересів, спільних цілей. Є також речі, які не з'ясовані до сьогодні і не відповідають потребам поляків або емоціям поляків, як, наприклад, ексгумації на Волині. Тож у партнерському ключі, звичайно, ми повинні будемо вести справи нашого регіону також і з президентом Зеленським", – зазначив новообраний президент Польщі.

Позиція щодо вступу України до ЄС на НАТО

Відповідаючи на запитання, чи перегляне він свої погляди на Україну, тобто свою опозицію щодо її вступу до НАТО та ЄС, Навроцький сказав, що сьогодні немає можливості для вступу України до НАТО, оскільки, як він зазначив, вона перебуває у стані війни. Він підтвердив, що виступає проти безумовного вступу України до Європейського Союзу. "Багато країн, у тому числі Польща, роками чекають на те, аби відповідати конкретним очікуванням Європейського Союзу, щоб бути його частиною", – наголосив Навроцький.

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Новообраний президент Польщі також сказав, що "в геополітичному сенсі, визнаючи потреби Польщі в стратегічному сенсі, нам потрібна співпраця з Україною", але він не змінює своєї думки, що ця співпраця має відбуватися на "партнерських засадах".

Навроцького також запитали про його стосунки з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським і про те, чи скористається він його пропозицією пройти "брифінг" від заступників міністра, аби ознайомитися з позицією уряду та зовнішньою політикою, яку йому належить представляти. "Ця пропозиція, перш за все, показує одну хорошу річ - на мою думку щодо міністра Сікорського - що він належить до тих логічно мислячих політиків "Громадянської платформи", адже визнає мою перемогу на президентських виборах, але це лише одна хороша річ", - відповів новообраний президент Польщі на цю пропозицію.

Він підкреслив, що міністра Сікорського можна було б допитати "про те, наскільки добре він керує підпорядкованими йому установами", оскільки, за оцінкою Навроцького, "сьогодні Міністерство закордонних справ має багато проблем, як внутрішніх, так і зовнішніх".

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