Президент Польщі Навроцький виступив проти вступу України в ЄС

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наразі не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це він заявив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner, повідомлояє УНН.

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За його словами, Варшава повинна підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору, при цьому найбільшою загрозою для всього регіону є російська федерація.

Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з володимиром путіним, військовим злочинцем. Я дуже критично ставлюся до російської федерації, де, до речі, мені як президенту Інституту національної пам’яті "світять" п’ять років ув'язнення - розповів Навроцький.

Водночас він зазначив, що "ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з російською федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща та Угорщина, інші європейські країни, мають свої інтереси".

"Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуся на нечесну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Ми повинні досягти компромісу і консенсусу в цих питаннях. Я бачу Україну як країну, яка, хоч і дуже мужньо захищається від російської федерації, має також поважати інтереси інших країн, які в іншому випадку підтримують Україну", - сказав президент Польщі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав польського політика Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Він наголосив, що очікує на подальшу плідну співпрацю нашої держави з Польщею.

У відповідь Навроцький висловив сподівання на продовження співпраці між країнами, особливо у контексті російської агресії.

Кароль Навроцький: Польща має посилити вплив на міжнародній арені