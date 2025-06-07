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Президент Польщі Навроцький виступив проти вступу України в ЄС

Київ • УНН

 • 3050 перегляди

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС. Він наголосив на необхідності врахування інтересів Польщі та інших країн.

Президент Польщі Навроцький виступив проти вступу України в ЄС

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький наразі не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це він заявив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner, повідомлояє УНН.

Деталі

За його словами, Варшава повинна підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору, при цьому найбільшою загрозою для всього регіону є російська федерація.

Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з володимиром путіним, військовим злочинцем. Я дуже критично ставлюся до російської федерації, де, до речі, мені як президенту Інституту національної пам’яті "світять" п’ять років ув'язнення

- розповів Навроцький.

Водночас він зазначив, що "ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з російською федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща та Угорщина, інші європейські країни, мають свої інтереси".

"Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуся на нечесну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Ми повинні досягти компромісу і консенсусу в цих питаннях. Я бачу Україну як країну, яка, хоч і дуже мужньо захищається від російської федерації, має також поважати інтереси інших країн, які в іншому випадку підтримують Україну", - сказав президент Польщі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав польського політика Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Він наголосив, що очікує на подальшу плідну співпрацю нашої держави з Польщею.

У відповідь Навроцький висловив сподівання на продовження співпраці між країнами, особливо у контексті російської агресії.

Кароль Навроцький: Польща має посилити вплив на міжнародній арені02.06.25, 23:18 • 4356 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
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