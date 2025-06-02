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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Кароль Навроцький: Польща має посилити вплив на міжнародній арені

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна має стати впливовою на міжнародній арені. Він подякував виборцям за підтримку та пообіцяв працювати для безпеки й добробуту Польщі.

Кароль Навроцький: Польща має посилити вплив на міжнародній арені

Польща має стати країною, яка має вплив на міжнародні, європейські і трансатлантичні відносини. Про це у соцмережі Х заявив переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький, повідомляє УНН.

Деталі

Він підкреслив, що позаду "складна і подекуди жорстока виборча кампанія".

Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов'язок. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою

- написав політик.

Він підкреслив, що відчував підтримку своїх виборців не тільки в Польщі, а й за кордоном, "незважаючи на численні маніпуляції та хвилю ненависті, яка вилилася на мене та мою сім’ю".

Ми хочемо жити в безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших. ... Країні, яка береже свої багатовікові традиції та шанує свою історію

- зазначив Навроцький.

Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати очікування співгромадян, і запевнив, що як глава держави не залишить без уваги жодного питання, важливого для Польщі та поляків.

Нагадаємо

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати голосування з 100% виборчих дільниць. Перемогу на президентських виборах здобув Кароль Навроцький. За нього віддали голоси майже 51% виборців. Його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,1% голосів. виборців.

У Польщі після президентських виборів готують кадрові ротації в уряді - Newsweek Polska02.06.25, 14:11 • 3872 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
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Польща
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