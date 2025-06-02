Кароль Навроцький: Польща має посилити вплив на міжнародній арені

Польща має стати країною, яка має вплив на міжнародні, європейські і трансатлантичні відносини. Про це у соцмережі Х заявив переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький, повідомляє УНН.

Він підкреслив, що позаду "складна і подекуди жорстока виборча кампанія".

Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов'язок. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою

Він підкреслив, що відчував підтримку своїх виборців не тільки в Польщі, а й за кордоном, "незважаючи на численні маніпуляції та хвилю ненависті, яка вилилася на мене та мою сім’ю".

Ми хочемо жити в безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших. ... Країні, яка береже свої багатовікові традиції та шанує свою історію