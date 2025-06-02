Кароль Навроцкий: Польша должна усилить влияние на международной арене
Киев • УНН
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна стать влиятельной на международной арене. Он поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал работать для безопасности и благополучия Польши.
Польша должна стать страной, которая оказывает влияние на международные, европейские и трансатлантические отношения. Об этом в соцсети Х заявил победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий, сообщает УНН.
Детали
Он подчеркнул, что позади "сложная и местами жестокая избирательная кампания".
Благодаря вашим голосам я был избран президентом Республики Польша. Это большая ответственность и обязанность. Я принимаю это решение со смирением и уважением
Он подчеркнул, что чувствовал поддержку своих избирателей не только в Польше, но и за рубежом, "несмотря на многочисленные манипуляции и волну ненависти, которая вылилась на меня и мою семью".
Мы хотим жить в безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых. ... Стране, которая бережет свои многовековые традиции и чтит свою историю
Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать ожидания сограждан, и заверил, что как глава государства не оставит без внимания ни одного вопроса, важного для Польши и поляков.
Напомним
Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты голосования с 100% избирательных участков. Победу на президентских выборах одержал Кароль Навроцкий. За него отдали голоса почти 51% избирателей. Его оппонент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов. избирателей.
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