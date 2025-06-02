Кароль Навроцкий: Польша должна усилить влияние на международной арене

Польша должна стать страной, которая оказывает влияние на международные, европейские и трансатлантические отношения. Об этом в соцсети Х заявил победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий, сообщает УНН.

Он подчеркнул, что позади "сложная и местами жестокая избирательная кампания".

Благодаря вашим голосам я был избран президентом Республики Польша. Это большая ответственность и обязанность. Я принимаю это решение со смирением и уважением

Он подчеркнул, что чувствовал поддержку своих избирателей не только в Польше, но и за рубежом, "несмотря на многочисленные манипуляции и волну ненависти, которая вылилась на меня и мою семью".

Мы хотим жить в безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых. ... Стране, которая бережет свои многовековые традиции и чтит свою историю