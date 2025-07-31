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Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким: домовилися про обмін візитами

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Сторони домовилися про обмін візитами для обговорення всіх питань двосторонньої співпраці.

Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким: домовилися про обмін візитами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, вказавши, що сторони домовилися про обмін візитами, під час яких обговорять "всі актуальні питання двосторонньої співпраці", пише УНН.

Сьогодні була хороша наша перша розмова з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Привітав із перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху. Розраховуємо, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником

- написав Зеленський у соцмережах у четвер.

Зеленський подякував Польщі за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення: військову, політичну та гуманітарну.

Президент України поінформував про наслідки масованого удару, якого завдала росія в ніч на четвер, і про ситуацію на фронті. "Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу", - вказав Зеленський.

Обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями. Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей.

- наголосив Зеленський.

Як повідомили в Офісі Президента України, "обраний Президент Польщі висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги".

"Дякую за готовність працювати разом і запевнення в подальшій підтримці України",  - наголосив Зеленський.

Новий президент Польщі Навроцький пообіцяв зустрітися із Зеленським01.07.25, 13:20 • 1562 перегляди

Юлія Шрамко

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