Зеленський переговорив з Туском: ішлося про розмову з Трампом, спільне оборонне виробництво та шлях до ЄС
Київ • УНН
Президент Зеленський та Прем'єр-міністр Туск провели переговори щодо миру, оборонного виробництва та підтримки українців. Обговорено також питання українських студентів у Польщі та переговорний процес щодо членства України в ЄС.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поінформував прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про розмову з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами у межах мирних зусиль, пише УНН.
Деталі
"Говорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Багато встигли обговорити: і нашу роботу заради миру, спільне оборонне виробництво, підтримку українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі", - написав Зеленський у соцмережах.
Поінформував про розмову з президентом Трампом та європейськими колегами. Обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися, що будемо координуватись і працювати заради спільних європейських інтересів. Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху
Зі слів Президента, також сторони обговорили деякі нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів, українських абітурієнтів.
"Обговорили й ситуацію з переговорним процесом про членство України у Євросоюзі. Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі", - зазначив Президент.
"Дякую за підтримку", - наголосив Зеленський.
Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким: домовилися про обмін візитами31.07.25, 14:28 • 3889 переглядiв