Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 25470 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 83289 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 77083 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 252561 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 140950 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 313018 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 289526 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 105618 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148231 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78590 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
8 серпня, 13:00 • 289525 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 09:00 • 205567 перегляди
Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2760 перегляди

Правий популіст Андрій Бабіш, який лідирує в соцопитуваннях, може стати прем'єром Чехії. Його повернення загрожує ослабленням підтримки України та посиленням союзу Орбана та Фіцо.

Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ

Україна ризикує втратити важливого союзника, оскільки Чехія може змінити курс у підтримці Києва. Про це пише швейцарське видання NZZ, повідомляє УНН.

Деталі

Вказується, що правий популіст Андрій Бабіш нині лідирує у всіх соцопитуваннях і, ймовірно, переможе на парламентських виборах цієї осені та повернеться на посаду прем’єра.

Він є союзником Віктора Орбана і може торпедувати політику ЄС щодо України

- зазначає видання.

Автори підкреслюють, що у Європі остерігаються, що повернення Бабіша, який уже заявив про намір зупинити військову допомогу Україні, виступив проти збільшення витрат НАТО та поставив під сумнів статтю 5, ослабить підтримку Києва й посилить союз Орбана та Фіцо.

"Чеський уряд, разом з Польщею та країнами Балтії, був одним із найактивніших прихильників України протягом останніх трьох років. Країна, з її важливою збройовою промисловістю, була однією з перших, хто передав Києву важке озброєння після російського вторгнення. Чеська Республіка також прийняла найбільшу кількість українських біженців", - додає видання.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Він подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією.

Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа15.07.25, 20:41 • 10290 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Європейський Союз
Чехія
Україна
Віктор Орбан
Польща