Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ
Київ • УНН
Правий популіст Андрій Бабіш, який лідирує в соцопитуваннях, може стати прем'єром Чехії. Його повернення загрожує ослабленням підтримки України та посиленням союзу Орбана та Фіцо.
Україна ризикує втратити важливого союзника, оскільки Чехія може змінити курс у підтримці Києва. Про це пише швейцарське видання NZZ, повідомляє УНН.
Деталі
Вказується, що правий популіст Андрій Бабіш нині лідирує у всіх соцопитуваннях і, ймовірно, переможе на парламентських виборах цієї осені та повернеться на посаду прем’єра.
Він є союзником Віктора Орбана і може торпедувати політику ЄС щодо України
Автори підкреслюють, що у Європі остерігаються, що повернення Бабіша, який уже заявив про намір зупинити військову допомогу Україні, виступив проти збільшення витрат НАТО та поставив під сумнів статтю 5, ослабить підтримку Києва й посилить союз Орбана та Фіцо.
"Чеський уряд, разом з Польщею та країнами Балтії, був одним із найактивніших прихильників України протягом останніх трьох років. Країна, з її важливою збройовою промисловістю, була однією з перших, хто передав Києву важке озброєння після російського вторгнення. Чеська Республіка також прийняла найбільшу кількість українських біженців", - додає видання.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Він подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією.
