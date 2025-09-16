Успішні зусилля Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України зазнали критики з боку популістської партії, яка лідирує в опитуваннях перед жовтневими парламентськими виборами в країні, передає УНН із посиланням на Рolitico.

Лідер партії ANO та колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що ця ініціатива, в рамках якої цього року вже поставлено мільйон снарядів, обходиться надто дорого платникам податків, які варто було б витратити "на наш власний народ". В інтерв'ю Reuters він назвав цю ініціативу "гнилою" і заявив, що її буде припинено, якщо вона повернеться до влади.

"Згідно з наявною у нас інформацією, йдеться про неадекватну норму прибутку, низьку якість і сумнівних постачальників. З цих причин цим питанням слід займатись на рівні НАТО", — заявив заступник голови ANO Карел Гавлічек виданню POLITICO.

Чеський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали виступив на захист ініціативи щодо постачання боєприпасів.

"Будь-яка зупинка ініціативи стала б справжнім подарунком [президенту росії володимиру] путіну. Ті, хто говорить про це, ризикують безпекою Європи", — попередив міністр закордонних справ Ян Липавський минулого місяця на зустрічі із послами Чехії.

Додамо

Прага розпочала програму постачання боєприпасів у 2024 році у відповідь на затримки США з постачанням снарядів в Україну. Через дефіцит озброєння Києва відчували брак критично важливої ​​зброї в той час, коли росія отримувала допомогу від свого союзника Північної Кореї та набувала переваги на полі бою.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що до початку ініціативи росія мала десятикратну перевагу в артилерійських боєприпасах, але з того часу ця перевага скоротилася до двох до одного на користь москви.

Ініціатива передбачає збирання боєприпасів, пожертвуваних Заходом, а також закупівлю снарядів на світовому ринку та відправлення до Києва. Це полегшує навантаження на інші країни, і організатори стверджують, що кількість пожертвувань є доказом її успіху.

Минулого року Чеська Республіка координувала постачання 1,5 мільйонів великокаліберних боєприпасів за фінансової підтримки 14 країн. Цього року планується поставити 1,8 мільйона боєприпасів, заявив Алеш Витечка, голова Міжурядової агенції з оборонної співпраці.

Ці зусилля зазнали критики через передбачувану непрозорість, але в інтерв'ю ВВС Павел назвав подібні скарги "спробами підірвати ініціативу".

Однак скептицизм ANO щодо програми постачання боєприпасів знайшов відгук у чеських виборців. У червневому опитуванні, проведеному організацією Stem, питалося про рівень підтримки України в Чехії: 49% опитаних заявили, що вона надто велика, 29% — що вона близька до нуля, а 6% — недостатня.

Витечка підкреслив, що уряд прагне максимальної прозорості, але зазначив, що частина інформації має бути прихована від громадськості. "Ми не можемо публічно розкривати тип чи ціну боєприпасів, їх пункт призначення чи дату постачання. Однак про кожну пожертву ми звітуємо щотижня", - сказав він.

Завдяки ініціативі щодо постачання боєприпасів, додав він, Чеська Республіка відіграла значну роль в організації військової допомоги Україні, не беручи на себе додаткового фінансового тягаря.

