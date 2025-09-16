Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні під загрозою: популісти обіцяють її зупинити

$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні під загрозою: популісти обіцяють її зупинити

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Чехія успішно поставила понад мільйон артилерійських снарядів Україні, проте популістська партія ANO критикує цю ініціативу. Її лідер Андрій Бабіш обіцяє припинити постачання, якщо прийде до влади, вважаючи витрати занадто високими для платників податків.

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні під загрозою: популісти обіцяють її зупинити

Успішні зусилля Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України зазнали критики з боку популістської партії, яка лідирує в опитуваннях перед жовтневими парламентськими виборами в країні, передає УНН із посиланням на Рolitico.

Лідер партії ANO та колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що ця ініціатива, в рамках якої цього року вже поставлено мільйон снарядів, обходиться надто дорого платникам податків, які варто було б витратити "на наш власний народ". В інтерв'ю Reuters він назвав цю ініціативу "гнилою" і заявив, що її буде припинено, якщо вона повернеться до влади.

"Згідно з наявною у нас інформацією, йдеться про неадекватну норму прибутку, низьку якість і сумнівних постачальників. З цих причин цим питанням слід займатись на рівні НАТО", — заявив заступник голови ANO Карел Гавлічек виданню POLITICO.

Чеський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали виступив на захист ініціативи щодо постачання боєприпасів.

"Будь-яка зупинка ініціативи стала б справжнім подарунком [президенту росії володимиру] путіну. Ті, хто говорить про це, ризикують безпекою Європи", — попередив міністр закордонних справ Ян Липавський минулого місяця на зустрічі із послами Чехії.

Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14.08.25, 06:08 • 15537 переглядiв

Додамо

Прага розпочала програму постачання боєприпасів у 2024 році у відповідь на затримки США з постачанням снарядів в Україну. Через дефіцит озброєння Києва відчували брак критично важливої ​​зброї в той час, коли росія отримувала допомогу від свого союзника Північної Кореї та набувала переваги на полі бою.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що до початку ініціативи росія мала десятикратну перевагу в артилерійських боєприпасах, але з того часу ця перевага скоротилася до двох до одного на користь москви.

Ініціатива передбачає збирання боєприпасів, пожертвуваних Заходом, а також закупівлю снарядів на світовому ринку та відправлення до Києва. Це полегшує навантаження на інші країни, і організатори стверджують, що кількість пожертвувань є доказом її успіху.

Минулого року Чеська Республіка координувала постачання 1,5 мільйонів великокаліберних боєприпасів за фінансової підтримки 14 країн. Цього року планується поставити 1,8 мільйона боєприпасів, заявив Алеш Витечка, голова Міжурядової агенції з оборонної співпраці.

Ці зусилля зазнали критики через передбачувану непрозорість, але в інтерв'ю ВВС Павел назвав подібні скарги "спробами підірвати ініціативу".

Однак скептицизм ANO щодо програми постачання боєприпасів знайшов відгук у чеських виборців. У червневому опитуванні, проведеному організацією Stem, питалося про рівень підтримки України в Чехії: 49% опитаних заявили, що вона надто велика, 29% — що вона близька до нуля, а 6% — недостатня.

Витечка підкреслив, що уряд прагне максимальної прозорості, але зазначив, що частина інформації має бути прихована від громадськості. "Ми не можемо публічно розкривати тип чи ціну боєприпасів, їх пункт призначення чи дату постачання. Однак про кожну пожертву ми звітуємо щотижня", - сказав він.

Завдяки ініціативі щодо постачання боєприпасів, додав він, Чеська Республіка відіграла значну роль в організації військової допомоги Україні, не беручи на себе додаткового фінансового тягаря.

"Подарунок для путіна": чеська ініціатива зібрала кошти на гаубиці для України21.07.25, 07:29 • 3800 переглядiв

Антоніна Туманова

