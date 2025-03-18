Семь стран ЕС поддерживают финансирование Радио Свободная Европа после сокращения помощи США - Politico

Семь стран Европейского Союза, в частности Германия и страны Северной Европы и Балтии, поддерживают чешскую инициативу по финансированию "Радио Свободная Европа". Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Инициатива возникла на фоне сокращения финансовой поддержки со стороны администрации Трампа.

В частности, как сообщается, семь стран, среди которых Германия, а также страны Северной Европы и Балтии, хотят, чтобы ЕС вмешался и взял на себя финансирование этого важного источника информации, который играет ключевую роль в странах, где демократические права либо находятся под угрозой, либо совсем отсутствуют.

Прага, где расположена штаб-квартира "Радио Свободная Европа", подняла этот вопрос в понедельник во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. На вопрос об инициативе главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что блок не может "автоматически" вмешаться, чтобы заменить США, но страны начали "обсуждать, чтобы найти способ увидеть, что мы можем сделать".

Напомним

Правительство Чехии призвало ЕС поддержать вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода. В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что закрытие этих вещателей стало бы потерей для всех, кто поддерживает демократию.