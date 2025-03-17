Уряд Чехії закликає ЄС допомогти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Київ • УНН
Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.
Чеський уряд ініціює обговорення в Європейському Союзі щодо можливої підтримки подальшої діяльності мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL). Про це інформує DW із посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, передає УНН.
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Як повідомляє DW, у неділю, 16 березня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закриття цих мовників стало б втратою для всіх, хто підтримує демократію.
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"У наших інтересах, щоб навколо нас не процвітали тоталітарні режими. Ось чому ми повинні говорити про кроки, спрямовані на збереження цієї інституції", - зазначив голова МЗС Чехії.
Ян Ліпавський також застеріг, що у разі повного закриття мовника відновити його роботу буде вкрай непросто.
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