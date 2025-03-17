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Уряд Чехії закликає ЄС допомогти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

Київ • УНН

 • 14961 перегляди

Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.

Уряд Чехії закликає ЄС допомогти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

Чеський уряд ініціює обговорення в Європейському Союзі щодо можливої підтримки подальшої діяльності мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL). Про це інформує DW із посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє DW, у неділю, 16 березня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закриття цих мовників стало б втратою для всіх, хто підтримує демократію.

Від білорусі до Ірану, від росії до Афганістану „Радіо Вільна Європа" і „Голос Америки" є одними з небагатьох вільних джерел інформації для тих, хто живе під гнітом

- сказав чеський політик.

"У наших інтересах, щоб навколо нас не процвітали тоталітарні режими. Ось чому ми повинні говорити про кроки, спрямовані на збереження цієї інституції", - зазначив голова МЗС Чехії.

Ян Ліпавський також застеріг, що у разі повного закриття мовника відновити його роботу буде вкрай непросто.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.

Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.

Українська служба "Голосу Америки" тимчасово припинила роботу, співробітників відправлено у відпустку. Рішення ухвалили на тлі скорочення фінансування медіаорганізацій США.

Президент США наказав скоротити фінансування Агентства з глобальних медіа 15.03.25, 20:55 • 21754 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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