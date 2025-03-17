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Правительство Чехии призывает ЕС помочь Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Киев • УНН

 • 14797 просмотра

Правительство Чехии поднимает вопрос в ЕС о поддержке вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Министр иностранных дел Чехии подчеркивает, что закрытие вещателей было бы потерей для демократии.

Правительство Чехии призывает ЕС помочь Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Чешское правительство инициирует обсуждение в Европейском Союзе относительно возможной поддержки дальнейшей деятельности вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL). Об этом информирует DW со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, передает УНН.

Детали

Как сообщает DW, в воскресенье, 16 марта, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что закрытие этих вещателей стало бы потерей для всех, кто поддерживает демократию.

От беларуси до Ирана, от россии до Афганистана „Радио Свободная Европа" и „Голос Америки" являются одними из немногих свободных источников информации для тех, кто живет под гнетом

- сказал чешский политик.

"В наших интересах, чтобы вокруг нас не процветали тоталитарные режимы. Вот почему мы должны говорить о шагах, направленных на сохранение этой институции", - отметил глава МИД Чехии.

Ян Липавский также предостерег, что в случае полного закрытия вещателя возобновить его работу будет крайне непросто.

Напомним

Администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" из-за нарушения стандартов, уклонения от ответственности и публикации критических комментариев репортеров относительно Трампа в соцсетях.

Президент Радио Свобода Стивен Капус заявил, что сокращение финансирования Радио Свобода является подарком для Ирана, Китая и автократических режимов, которые только укрепят свои позиции.

Украинская служба "Голоса Америки" временно приостановила работу, сотрудники отправлены в отпуск. Решение приняли на фоне сокращения финансирования медиаорганизаций США.

Президент США приказал сократить финансирование Агентства по глобальным медиа15.03.25, 20:55 • 21749 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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