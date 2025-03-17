Правительство Чехии призывает ЕС помочь Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Киев • УНН
Правительство Чехии поднимает вопрос в ЕС о поддержке вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Министр иностранных дел Чехии подчеркивает, что закрытие вещателей было бы потерей для демократии.
Чешское правительство инициирует обсуждение в Европейском Союзе относительно возможной поддержки дальнейшей деятельности вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL). Об этом информирует DW со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, передает УНН.
Детали
Как сообщает DW, в воскресенье, 16 марта, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что закрытие этих вещателей стало бы потерей для всех, кто поддерживает демократию.
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"В наших интересах, чтобы вокруг нас не процветали тоталитарные режимы. Вот почему мы должны говорить о шагах, направленных на сохранение этой институции", - отметил глава МИД Чехии.
Ян Липавский также предостерег, что в случае полного закрытия вещателя возобновить его работу будет крайне непросто.
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