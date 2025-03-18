Сім країн ЄС підтримують фінансування Радіо Вільна Європа після скорочення допомоги США - Politico

Сім країн Європейського Союзу, зокрема Німеччина та країни Північної Європи і Балтії, підтримують чеську ініціативу щодо фінансування "Радіо Вільна Європа". Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Ініціатива виникла на фоні скорочення фінансової підтримки з боку адміністрації Трампа.

Зокрема, як повідомляється, сім країн, серед яких Німеччина, а також країни Північної Європи і Балтії, хочуть, щоб ЄС втрутився і узяв на себе фінансування цього важливого джерела інформації, яке відіграє ключову роль у країнах, де демократичні права або перебувають під загрозою, або зовсім відсутні.

Прага, де розташована штаб-квартира "Радіо Вільна Європа", порушила це питання в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. На запитання про ініціативу головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила журналістам, що блок не може "автоматично" втрутитися, щоб замінити США, але країни почали "обговорювати, щоб знайти спосіб побачити, що ми можемо зробити".

Нагадаємо

Уряд Чехії закликав ЄС підтримати мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Зокрема, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закриття цих мовників стало б втратою для всіх, хто підтримує демократію.